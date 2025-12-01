¿Sale del clóset? Alejandro Fernández terminaría con su novia y admitiría su verdadera orientación

Ciudad de México.- Una vez más, todo parece indicar que el nombre de Alejandro Fernández, va estar en el centro del escándalo, debido a que recientemente un famoso vidente ha afirmado que el cantante de banda podría terminar con su novia de hace 10 años, Karla Laveaga, debido a que finalmente podría decidir ser sincero y admitir su verdadera orientación, que por años ha sido puesta en duda, ¿acaso saldrá del clóset?

Como nunca antes, el conocido como 'El Potrillo', hace unas semanas habló con Gustavo Adolfo Infante sobre su trabajo como cantante y su vida personal, como el hecho de que está más enamorado que nunca a tal grado de que buscaría ser padre por sexta ocasión a su lado, mencionando que ellos "la tarea la estamos haciendo", despertando los rumores de que pronto podría anunciar el embarazo de Karla antes de que acabe el año 2025.

Ahora, en TV Notas, el famoso vidente mexicano, Jorge Clarividente, declaró que en efecto, Karla y Alejandro están muy felices y listos para ser padres, y estarían buscando al sexto descendiente del famoso cantante mexicano, pero que podría no resultar de la manera en la que ambos lo están deseando: "Totalmente enamorado de Karla Laveaga, piensa mucho en ser padre otra vez", aseguró Jorge.

Según Jorge, el intérprete de Cómo Quién Pierde Una Estrella, va a terminar sin novia, debido a que un hombre de su pasado, supuestamente un examante, reaparecerá y exhibirá las pruebas de su romance, causando la separación con Karla y que este finalmente hablé de su orientación: "No todo es miel sobre hojuelas, ya que habrá algo que detone tristeza en la pareja a mediados de 2026. Una persona se atreverá a afirmar, y con pruebas, que Alejandro es bisexual. Será un escándalo, por lo que la novia decidirá terminar con él".

"Abrimos el baúl de los recuerdos y sale Alejandro Fernández apareciendo en todo su esplendor en la playa, bien entonado, jugueteando. Estaba como a kilómetro y medio del cantante y su amigo, pues estaba complicado obtener una mejor toma".

