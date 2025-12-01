VIDEO: ¿'Hate' que rompe fronteras? Extranjera evita cantar tema de Christian Nodal en CDMX

Ciudad de México.- Hannah Bahng, cantante australiana de origen surcoreano, se mostró reticente a interpretar uno de los temas más conocidos del músico sonorense Christian Nodal durante uno de sus conciertos en la Ciudad de México. Esto por supuesto causó gran sorpresa, ya que ella misma señaló estar al tanto de los rumores que rodean al ahora esposo de la popular Ángela Aguilar.

De hecho, llamó especialmente la atención que Hannah, con anterioridad, ya había incluido Adiós amor en su reportorio musical de Abysmal Tour, por lo que al principio el público no entendía la razón del cambio. Sin embargo, todo quedó claro un poco más tarde cuando la propia artista confesó sus motivos de manera bastante peculiar, dejando escapar incluso un par de risitas durante la explicación.

"En mi Abysmal Tour canté Adiós amor, como uno de mis covers. Pero después descubrí todo el chisme sobre Nodal y dije: '¡Dios mío, no sabía sobre esto! No puedo cantar Adiós amor de nuevo cuando esté en México'", comentó, dejando entrever que incluso los lugares más lejanos se enteraron de la polémica ruptura entre la trapera argentina Cazzu y Christian, la cual se dice fue provocada por una supuesta infidelidad con Ángela.

Hannah Bahng

¿Se quedaron sin canción?

La respuesta es no, ya que Bahng se encargó de complacer a su público de otra manera: les preguntó qué tema querían en lugar del que pertenece al yerno de Pepe Aguilar. Los asistentes pidieron de inmediato Cómo la flor de Selena Quintanilla. El espectáculo fue un completo éxito, con los presentes coreando la canción de principio a fin. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, Christian Nodal no ha emitido ninguna reacción al respecto.

Hannah Bahng

Hannah Bahng es una artista en ascenso que en los últimos tiempos ha ganado gran popularidad entre el público juvenil. Se centra en el pop alternativo y, con apenas 21 años, está consolidando poco a poco un espacio dentro de la industria musical. De acuerdo con información disponible en línea, sus composiciones suelen abordar temas como la identidad y el crecimiento emocional, mostrando a sus seguidores una versión auténtica de sí misma sin filtros.

Fuente: Tribuna del Yaqui