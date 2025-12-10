Alicia Machado alza la voz a favor de Fátima Bosch tras ser expuesta por Telemundo y le manda mensaje

Ciudad de México.- La famosa actriz de melodramas y exreina de belleza venezolana, Alicia Machado, una vez más ha salido a demostrar su apoyo incondicional a Fátima Bosch, la ganadora de Miss Universo 2025, y tras sus recientes polémicas, alzó la voz a su favor, usando las redes sociales para enviarle un contundente mensaje, después de ser expuesta por Telemundo.

El pasado martes 9 de diciembre, se volvió un blanco de criticas, debido a que en programas de Telemundo, como Hoy Día y En Casa con Telemundo, comenzaron a tirarle por haber abandonado una entrevista programa, al ser cuestionada por el escándalo que hay a su alrededor sobre el hecho de que supuestamente hay fraude en su elección como la nueva Miss Universo y la demanda de Nawat.

Ante esto, Machado, que formó parte de la televisora por su participación en La Casa de los Famosos, salió en defensa de Bosch y aseguró que hizo bien en irse de esa entrevista, que ella coincide en que merecía ganar y ahora no debe de estar teniendo que justificarse ante nadie: "Usted para adelante, no tiene por qué hablar de nada de lo que está pasando a su alrededor, usted debe representar a la mujer, por lo que coronada, disfrute su corona, cobre sus premios y no se deje quitar un dólar, ni uno".

De la misma manera, aseguró que Osmel Sousa, el conocido 'Zar de la Belleza', la preparó para esta edición y al ser uno de los mejores estilistas y conocedores de la belleza en todo el mundo, sabe bien que es una mujer preparada para portar la corona de manera digna: "Usted se gano su vaina, bien ganada. Yo conozco cómo te preparaste, te ayudó el mejor de todos, te preparó Osmel Sousa, yo lo sé, por eso ganaste. Ve lo que hicieron con Osmel en Venezuela, cada pueblo tiene el gobierno que se merece, por malagradecidos".

Fátima Bosch sigue confirmando el porqué ganó. Una reina total sin miedo a decirle sus verdades a los nefastos de Telemundo, y luego Carlos Adyan con sus comentarios pasivo agresivos como siempre, tirándole a los mexicanos y ardido porque no ganó su favorito como ya es usual pic.twitter.com/2QBnEBuCDN — marea uD83CuDF0A (@SoleSurvivoor) December 9, 2025

Visiblemente molesta, la actriz de Una Familia Con Suerte, declaró que debe de seguir adelante sin hacer caso al hate, recordando que a ella le siguen tirando por haber sido ganadora del mencionado certamen, destacando que es gente que no tiene nada mejor que hacer y que en verdad no saben de que va el concurso: "Tu sigue adelante mami, que Dios te bendiga, no le pares bola a nadie. 30 años después siguen diciendo que yo no debería ganar Miss Universo. La gente es tan absurda que sigue pensando eso. Come mierd..., porque la gente no sabe aún de que va Miss Universo".

Finalmente, aseguró que Miss Universo destaca la importancia de que la ganadora se enfoque en su papel como símbolo de la mujer en los ámbitos intelectual, espiritual, político, social y por último el físico, que lo que comenzó como un símbolo a la belleza, se transformó en el simbolismo de que la apariencia física no demerita la inteligencia y le aconsejó: "Habla con la organización, que te pongan a una persona calificada, preparada, que hable inglés y español, para que te ayude. Para que diga a la señorita no se le pregunta esta mam..., ni esta, y si dicen que sí, que le digan 'pues me la llevo', porque así es esto".

Alicia siempre de frente, por eso se identifica tanto con @bosch_fatima , chica toma en cuenta sus consejos y palabras de ánimo ante esta situación, vienen de una reina como tú. pic.twitter.com/wEzPRUqyLg — Maria González (@AngyMartinezGo) December 9, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui