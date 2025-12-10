Chris Pérez, viudo de Selena Quintanilla, reacciona a la interpretación de Dua Lipa de 'Amor Prohibido'

Ciudad de México.- El guitarrista de raíces mexicanas, Chris Pérez, que es mayormente conocido por ser el viudo de Selena Quintanilla, acaba de brindar una entrevista en exclusiva a Venga la Alegría, y tras hablar de su reciente gira, reaccionó a la interpretación de la cantante británica, Dua Lipa, del tema de su fallecida esposa, Amor Prohibido, durante uno de sus conciertos en la Ciudad de México

Dua este 2025 comenzó su tan esperada gira musical, Radical Optimism, que la llevo a estar en la Ciudad de México por varios días, a lo largo de la primera semana de este mes de diciembre. Aunque el solo hecho de estar en México fue causa de que sus conciertos fueran una auténtica locura y se viralizara su nombre diariamente, la cantante británica le dio un plus con sus covers de grandes éxitos mexicanos, como Bésame Mucho.

En su segundo show sorprendió al subir a Fher de Maná para hacer vibrar el Estadio GNP con el tema Oye Mi Amor. No conforme con ser aclamada por estos dos grandes éxitos, la británica en su siguiente concierto, sorprendió y enloqueció a millones al usar uno de los himnos a los amores imposibles de todos los tiempos, de una de las artistas más queridas de la historia, Amor Prohibido de Selena Quintanilla.

Ahora, en una entrevista en exclusiva para el matutino de TV Azteca, declaró que para él, Dua es una de las artistas de las que se ha hecho fan a lo largo de los años y por eso solo puede decir que debió de ser un momento especial para ella y aplaudió que se animará a cantar el mencionado tema: "Yo soy un fan de Dua Lipa, y yo creo que para ella estar cantando Amor Prohibido aquí en el DF es algo muy especial".

Ante esto, le fue cuestionado que pensaba hablar sobre Selena y su boda, este declaró que no daría detalles de su relación con la cantante, porque es algo que siente que debe de ser privado como lo hicieron en su momento: "Eran buenos tiempos para ella y yo. Para mi es algo muy privado, como mi esposa, y yo hablarlo de lo que estaba pasando en ese día".

