Destapan a Federica Quijano estuvo casada y ocultó a su esposa

Ciudad de México.- Semanas atrás, la cantante y conductora Federica Quijano habló por primera vez sobre sus preferencias sexuales y reconoció que es bisexual. Tras hacer esta impactante revelación, ahora tuvo que salir a presentar por primera vez en redes sociales a su pareja Vanessa Pares, quien es doctora especialista en medicina regenerativa, quien le pidió no esconder su relación como lo ha hecho anteriormente con otros romances.

De acuerdo con la revista TVNotas, la doctora le habló claro a la intérprete sobre su relación: "Vanessa le dijo que no quiere tenerse oculta o escondida en ningun aspecto". Según la conocida de la famosa, desde que se conocieron, ambas se dieron cuenta que tenías cosas en común y en su nueva relación no quiere volver a pasar por lo mismo que con su ex, con la cual duró muchos años e incluso se rumora hasta se casaron.

La relación comenzó en pandemia. se llevan increíble, tenías una química única e incluso vivieron juntas en Mérida. De echo entre los amigos y familia se llegó a decir que se habían casado", confesó la amiga de Federica sobre su relación pasada.

Sin embargo, la también exfuncionaria pública siempre ocultó esta situación y aunque su pareja no estuvo de acuerdo, la apoyó incondicionalmente, como era de esperarse, ella se enfadó y tomaron un camino diferente. Por su parte, Vanessa Pares, actual pareja de Federica, confirmó que la integrante de Kabah sí estuvo casada.

De acuerdo con Vanessa, ella y Federica se conocieron después de que la cantante se enfermó de influenza y le recomendaron ir a tomar atención médica con ella, por lo que actualmente ya tienen tres meses saliendo: "Si es celosa y creo que yo también. Ella es como: 'Tú eres mía y de nadie mas' y eso me derrite", confesó la especialista en salud. Hasta el momento, Federica Quijano no ha hablado abiertamente sobre su noviazgo, sin embargo, Vanessa ya compartió la primera fotografía de ellas dos juntas.

Fuente: Tribuna del Yaqui