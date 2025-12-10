¿Está grave? Filtran estado de salud de Sheila Devil, hija de Camilo Sesto, tras hospitalización

Madrid, España.- Tras varios días de haberse reportado la hospitalización de urgencia de la joven transgénero de origen español, Sheila Devil, recientemente, a través de varios medios de comunicación de Madrid, se ha filtrado el estado de salud de la reconocida hija del fallecido cantante de baladas, Camilo Sesto, que marcaron a la industria de la música con su talento: ¿acaso está grave?

La mañana del pasado viernes 5 de diciembre, se informó de que Sheila, tuvo que ser traslada de emergencia al Hospital Universitario Puerta del Hierro, en Madrid, España, después de que comenzara a sentirse indispuesta, escalando hasta el momento en que su complicación de salud no pudo ser controlada y tuvieron que llevarla a que recibiera atención médica de forma urgente. Hasta ese momento, se desconocía que la llevo a urgencias.

Ante esto, el medio Tu Nota informó quela hija del intérprete de Corazón Encadenado, por fortuna no está grave ni delicada, y que por fortuna se encuentra estable y bajo control médico, pero que debería de permanecer dentro de las instalaciones médicas por varios días, ya que querían mantenerla bajo vigilancia, esperando que no presentara más complicaciones con el paso de los días y darla de alta.

#IMAGEN "Hola. Vengo del futuro y quisiera hablarte sobre la pasta, ya de tonterías". Con este inquietante mensaje, Sheila Devil ha reaparecido en redes sociales dejando, como siempre, una sensación de tristeza al ver su estado y la incongruencia de sus palabras. pic.twitter.com/1pgGmEoHfB — Sevilla Magazine (@SevillaMagz) October 1, 2025

Ahora, a través de medios de comunicación españoles, como el Diario de Catalunya y Antena 3, aseguraron que saber porqué Sheila Devil ingresó al hospital, destacando que en sus informes se encuentra que fue tras experimentar presuntos "episodios de ansiedad" y otras "complicaciones de salud" que ameritaron intervención urgente por parte del equipo médico del Hospital anteriormente mencionado.

Aunque no han dado más detalles, afirmaron que por fortuna, aunque ha estado más tiempo internada del que se esperaba, la realidad es que está "estable" y que su madre, Lourdes Ornelas, está con ella en cada paso del camino cuidando detalladamente el paso de su recuperación para que pueda regresar a su hogar, ya libre de riesgos de otra crisis, que afirman podría ser hasta mortal.

Lo de Camilín (ahora Sheila Devil) es MUY PREOCUPANTE eh, cada día está más demacrada esta persona #niquefuéramos20n #TardeAR pic.twitter.com/8YXfxBpzCg — ADOROMIVIDA (@DIOSAPELITOZ) November 20, 2024

Fuente: Tribuna del Yaqui