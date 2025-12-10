Galilea Montijo arremetería en contra de Pati Chapoy en vivo de 'Hoy' por este impactante motivo

Ciudad de México.- Todo parece indicar que la reconocida presentadora y actriz, Galilea Montijo, estaría molesta con la reconocida periodista de espectáculos, Pati Chapoy, pues en el más reciente programa en vivo de Hoy habría sido directa y arremetería en contra de la presentadora de TV Azteca, por el tan impactante motivo que no le parecería como abordó el tema de Melenie Carmona.

Como se sabe, desde hace varios días que se dice que Melenie está peleada con su madre, Alicia Villarreal, y en el matutino de Televisa, las presentadoras hablaron del tema, deseando que pronto se mejoren las cosas, Andrea Legarreta afirmó que lamentaba que se pusiera de esa manera las cosas ya que las conocía y ambas eran muy buenas: "Se está poniendo complicado y esto cada vez está creciendo más. Ojalá que se arreglen ellos en corto, en familia, y les deseamos lo mejor".

Ante esto, la presentadora de La Casa de los Famosos México, declaró que lamentaba más el hecho de que había gente que por tener un espacio en la TV se creyeran con la autoridad de meterse y regañar a una niña, cuando debería enfocarse en solo avisar los hechos: "Lo que pasa es que cuando lo haces público, unos se sienten con autoridad para estar regañando a la niña, yo creo que solamente entre familia se arreglan esas cosas".

?? “La señalo como responsable de todo el hate”: Arturo Carmona responde a los fuertes comentarios de Pati Chapoy contra su hija, Melenie Carmona, tras sus declaraciones sobre el distanciamiento con su madre.



PARTE 2



uD83DuDCFA Los detalles en el #Chismorreo pic.twitter.com/vsUbVPsWz4 — Telediario CdMx (@telediario) December 8, 2025

Aunque la presentadora de Las Estrellas Bailan en Hoy no mencionó directamente

"Cuando ella nos dijo que estaba conociendo a una persona, tengo chats, notas de voz, fotos, literalmente todo; pero yo sí le pedí una cosa, le pedí que fuera prudente y pues prudente no ha sido".

"Lo que debes hacer es estar del lado de tu mamá, es la mamá que te tocó, no debes utilizar el Internet para hablar de la forma en que te dirigiste. Es muy triste".

Fuente: Tribuna del Yaqui