Galilea Montijo estalla contra Pati Chapoy, Gloria Trevi demanda a Salinas Pliego y más en Top 3 Espectáculos

Ciudad Obregón, Sonora.- Si quieres mantenerte informado de lo que hacen y dicen tus artistas favoritos o quieres conocer actualizaciones de tus programas preferidos, has llegado al lugar indicado porque a continuación te mostraremos la edición más reciente del Tribuna Top 3 Espectáculos. En el resumen de este miércoles 10 de diciembre, Galilea Montijo expresó su inconformidad ante el regaño que hizo la periodista Pati Chapoy a Melenie Carmona.

Así comienza el Tribuna Top 3 Espectáculos

Cazzu presume a su compañera de gira

La cantante Cazzu compartió un video de los momentos más entrañables de su tour, en el que recorrió 10 ciudades de Latinoamérica, además incluyó varias imágenes de su pequeña hija Inti, quien se convirtió en su compañera más tierna con la que cierra uno de los años más exitosos en su carrera artística.



Gloria Trevi demandó a Salinas Pliego por 180 millones de dólares

La famosa Gloria Trevi presentó una demanda millonaria contra Ricardo Salinas Pliego, de acuerdo con información revelada por Sabina Berman. La demanda que interpuso la cantante contra el dueño de Grupo Salinas se sumará a una larga lista de deudas millonarias que tiene el empresario con el Servicio de Administración Tributaria.



Galilea Montijo estalla contra Pati Chapoy

A través del programa Hoy, la conductora Galilea Montijo expresó su inconformidad ante el regaño que hizo la periodista Pati Chapoy a Melenie Carmona. Ante esto, la presentadora de La Casa de los Famosos México declaró que lamentaba más el hecho de que había gente que por tener un espacio en la TV se creyeran con la autoridad de meterse y regañar a una niña, cuando debería enfocarse en solo avisar los hechos.

Fuente: Tribuna del Yaqui