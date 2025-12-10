Hermana del publirrelacionista de Jenni Rivera estremece con detalle inédito del avionazo en que murieron

Ciudad de México.- La publicista, Cinthia Rivera, que era la hermana de Arturo Rivera el publirrelacionista de la querida artista, Jenni Rivera, acaba de brindar una entrevista con Sale el Sol sobre el último día con vida de su hermano y la cantante de banda, estremeciendo con detalles inéditos sobre lo sucedido después del avionazo en que murieron. Fue el 9 de diciembre del 2012, cuando se confirmó que con tan solo 43 años de edad, la denominada 'Mariposa de Barrio', falleció en un trágico accidente aéreo tras su presentación en Monterrey.

Ahora, a 13 años del trágico evento, Cinthia contó que la última conversación que tuvo con su hermano fue como un presagio de que sería la última vez que se verían, dado a que tenían presentaciones y grabación de La Voz México al lado de Paulina Rubio, se despidieron para no verse en mucho tiempo. Tras esto, con las lágrimas ya asomándose, reveló que se enteró por el chofer que los recogería en México, que supo de la desaparición del avión.

Ante esto, declaró que, a eso de las 08:00 de la mañana se puso en contacto: "Me llama y pienso que es un periodista, me dice: 'Soy René, oye Arturo venía con Jenni', yo dije: 'La quieren agarrar en el aeropuerto, le digo: '¿Por qué quieres saber?' y me dice: 'Amiga escúchame, René el de la camioneta, es que dicen que el avión tiene un reporte de desaparecido, pero no me pueden dar información porque no soy familiar'". Cinthia mencionó que cuando llegó para pedir información, el andén tenía las puertas cerradas, ya no permitían entrar, no daban información y los mantuvieron en incertidumbre.

La publicista, declaró que no fue hasta que Mara le hace una llamada supo que debía de ir a Monterrey, por que estaba confirmado ya internamente que el avión no volvería. Devastada, mencionó que la familia Rivera, como Juan y Lupillo Rivera, jamás se acercaron a ellos: "Yo trabajaba con mi hermano, tenía éste enlace con gente del medio, todas las familias me empiezan a buscar, te mandaban de una dependencia a otra, nada, Gustavo estuvo ahí y vio esto, que las familias estuvieron solas".

Llega Lupillo, yo dije en algún momento nos van a llamar, ellos en algún momento nos vamos a reunir para resolver esto, meter un poco más de presión. Una llamada nunca hubo, un acercamiento nunca hubo, entonces nos dicen las autoridades: 'Es que la familia está haciendo mucha presión, de Jenni, a los medios, entonces van a ser los primeros resultados de ADN y genética que se van a hacer'", agregó.

Finalmente, señaló que no les importaron los familiares y se ocuparon en solo quitar la presión mediática de la familia Rivera, y que a ella le hubiera gustado que se portaran más empáticos, que llamaran a sus padres, tal vez un ramo de flores y al resto de las familias que perdieron a alguien: "A esas otras familias que no estaban en el medio tener la solidaridad de llamarles y decirles: 'Pasó éste accidente, tu familia estaba ahí'... vengo y te doy un abrazo. Hasta el día de hoy faltó solidaridad, faltó empatía. Estaban con tu hermana acompañándola en el trabajo".

EXCLUSIVA: Cinthia Rivera RELATA cómo vivió la MU3RT3 de su hermano, Arturo Rivera en el ACCIDENTE de Jenni Rivera#SaleElSoluD83CuDF1E: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/dyEGReKPeR — Sale el Sol ?? (@saleelsoltv) December 10, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui