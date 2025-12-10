Horóscopos Nana Calistar HOY JUEVES 11 de DICIEMBRE: Mensaje especial de los astros con Luna en Géminis

Ciudad de México.- Este jueves 11 de diciembre de 2025 amanecerá con una energía intensa y reveladora, pues los astros marcan un día de movimientos emocionales profundos y decisiones que ya no se pueden seguir postergando. Según la lectura al estilo de Nana Calistar, la Luna en Géminis impulsará conversaciones decisivas, mensajes inesperados y pensamientos que por fin se aclaran después de días de confusión.

TRIBUNA trae para ti el mensaje clave para cerrar acuerdos, tomar rumbo nuevo y liberarse de cargas que ya no se pueden sostener. La recomendación de Nana Calistar: habla con el corazón, pero actúa con firmeza.

Horóscopos de Nana Calistar para este jueves 11 de diciembre

Horóscopos de Nana Calistar para este jueves 11 de diciembre

Aries

La Luna en Géminis te vuelve más inquieto y mental. Cuidado con hablar de más o soltar verdades que no pedían, Aries. En el trabajo viene un movimiento positivo. En el amor, alguien te escribe y te mueve el ego.

Tauro

Te vas a sentir más sociable de lo normal. La Luna en Géminis te empuja a salir de tu rutina y atreverte a algo diferente. En el amor, una conversación pendiente por fin se abre. Dinero fluyendo poco a poco.

Géminis

La Luna en tu signo te enciende la mente, la lengua y el encanto. Hoy atraes todo lo que quieres, pero cuida tus cambios bruscos de humor. En el amor, alguien se deja conquistar sin que hagas tanto esfuerzo.

Cáncer

La energía geminiana te pone reflexivo y sensible. No te metas ideas que no existen. En el trabajo, algo se acomoda mejor de lo que esperabas. En el amor, una persona te observa sin decir nada.

Leo

La Luna en Géminis te vuelve brillante, magnético y más comunicativo. Aprovecha para pedir, negociar o aclarar. En el amor, cuidado con los celos: no arruines lo que apenas se está acomodando.

Virgo

Día para poner orden mental. La energía de Géminis te abre claridad en decisiones que tenías atoradas. En el amor, llega una señal que estabas esperando. Cuida tus palabras, pueden sanar o herir.

Libra

Te sentirás más ligero y creativo. La Luna en Géminis favorece acuerdos, papeles y reconciliaciones. En el amor, una sorpresa llega de quien menos esperas. Ábrete, Libra.

Escorpio

Tu intuición se afila y tu lengua también. Hoy puedes descubrir una verdad oculta. En el amor, no te obsesiones: lo que es para ti llega solo. Un dinero que esperabas empieza a moverse.

Sagitario

La energía geminiana altera tus emociones. Puedes estar más sensible de lo normal; respira antes de reaccionar. En el amor, alguien te busca para aclarar un malentendido. En lo laboral brillas sin querer.

Capricornio

Día para enfocarte en tu crecimiento. La Luna en Géminis te pide flexibilidad, algo que a veces te cuesta. En el amor, te llega una propuesta o invitación inesperada. No digas que no tan rápido.

Acuario

Tu signo se lleva bien con Géminis, así que la energía te favorece. Ideas rápidas, oportunidades y mensajes importantes. En el amor, alguien te confiesa algo que cambia la dinámica.

Piscis

La Luna en Géminis te puede poner disperso y nostálgico. Procura aterrizar tus ideas. En el amor, llega un mensaje que te mueve el corazón. En lo económico, cuida lo que gastas hoy.

Para no perderte ninguna actualización del horóscopo de la poderosa vidente Nana Calistar, no olvides leer TRIBUNA. Hasta mañana viernes.

Fuente: Tribuna del Yaqui