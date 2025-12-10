"La ilusionó": Galán de Televisa deja 'vestida y alborotada' a Marcelia Figueroa tras enamorarse en 'Hoy'

Ciudad de México.- Hace un par de horas que han asegurado que el galán de Televisa mexicano, Mauricio Abad, de supuestamente haber dejado 'vestida y alborotada' a la reconocida estrella de TV y también cantante de banda, Marcelia Figueroa, después de enamorarse en el programa Hoy, aparentemente solo ilusionarla al baila juntos.

En esta séptima temporada de Las Estrellas Bailan en Hoy, Marcelia fue la pareja de baile de Mauricio, pero, a lo largo de la semana que estuvieron en dicho proyecto, nació el amor, incluso en su último día, el galán de melodramas besó a la joven. Pero ahora, según una fuente de TV Notas, ambos se bloquearon en Instagram para no saber del otro: "Por trabajo aún tienen que coincidir y aparentar que todo quedó bien entre ellos, aunque no se diera una relación, pero de romance ya nada”, nos dijo un amigo de ambos participantes de Las estrellas bailan en Hoy".

Según la fuente de la emisión matutina producida por Andrea Rodríguez Doria, Mauricio sí sintió atracción por la hija del difunto cantante mexicano, Joan Sebastian, pero no fluyó todo, sino que en realidad fueron presionados por el jurado, el público y hasta compañeros para ser más que amigos: "Bajo esa presión, Mauricio hasta le llevó flores a Marcelia en uno de los programas. La verdad es que ella sí se enamoró de él, porque es un muchacho encantador y amable".

Marcelia Figueroa y Mauricio Abad confiesan la conexión especial que ha surgido entre ellos en "Las estrellas bailan en Hoy", revela que se encuentran saliendo y opinan sobre un posible futuro juntos fuera del reality uD83DuDC98uD83CuDF1F.



uD83DuDCF8 Carlos Monjaraz pic.twitter.com/OSu5Q9ZzEU — @TVNotasmx (@TVNotasmx) November 27, 2025

Al parecer, el actor de La encrucijada se puso distante y se habría asustado cuando fueron expulsados, pues pese haber quedado en conocerse lejos de las presiones, a Mauricio no le fue suficiente y quedó abrumado, por lo que al final se arrepintió y "le dijo a Marcelia que no se sentía preparado para iniciar una relación y que ahorita iba a estar muy ocupado en varios proyectos de trabajo que trae en puerta".

Finalmente, aseguraron que el actor de Qué le pasa a mi familia tras esto solo se alejó, lo que despertó la verdadera furia de la exparticipante de Los 50, ya que se sintió usada por Mauricio y solamente hizo una carpeta de amor para ganar el apoyo de los espectadores: "Creyó que Mauricio solo había utilizado la historia de amor para que los votaran en el programa y ganar visibilidad, ya que no es tan conocido, a pesar de la larga trayectoria que tiene en México y en el extranjero. Los que conocemos a Mau, sabemos que él no es así".

La semana pasada coincidieron en Hoy. Aunque hicieron todo lo posible por no verse las caras, esto no fue posible. Como todos unos profesionales hicieron ver que no pasaba nada. Se seguirán viendo en el programa, al cual van constantemente de invitados. Además, no sabemos si en la final del reality los expulsados tendrán que hacer un baile grupal y no sería agradable si ahorita hicieran declaraciones el uno del otro. Hoy por hoy, te reitero, prefieren no saber el uno del otro", concluyó.

Pero qué eso entre Marcelia Figueroa y Mauricio Abad #LasEstrellasBailanEnHoy pic.twitter.com/Tyw5Ew7wbJ — Vaya Vaya (@vayavayatv) November 14, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui