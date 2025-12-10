Le amputaron una pierna: Piden donaciones de sangre para querido actor que sufrió grave accidente

Ciudad de México.- El mundo del espectáculo en México se encuentra en shock y muy consternado debido a que se reveló que un querido actor mexicano requiere donadores de sangre con urgencia, tras haber sufrido la amputación de una pierna años atrás debido a un accidente. Se trata del actor de doblaje Gabriel Ernesto Garzón Lozano, conocido por ser la voz oficial en México del entrañable personaje de Topo Gigio.

De acuerdo con un comunicado difundido en redes sociales, su amigo y colega Javier Herranz solicitó a través de su cuenta de Facebook ayuda para quienes puedan donar sangre a favor de Gabriel. "Urgen donadores para nuestro querido amigo Gabriel Garzón… por favor, si está en tu corazón regalar un poquito de tu sangre, te lo vamos a agradecer profundamente", escribió.

Quienes estén interesados en participar en este acto de solidaridad deben presentarse en el Hospital Juárez de México, ubicado en la colonia Magdalena de la Salinas, alcaldía Gustavo A. Madero. Los donantes deben acudir por urgencias, mencionando que su donación es para Gabriel Ernesto, con lo cual podrán acceder al área correspondiente. Los horarios de atención en el centro médico son de las 7:00 a las 8:00 horas.

Es importante que al llegar, se indique claramente el nombre del beneficiario a quien donarán. Hasta el momento no se han compartido detalles precisos sobre el estado de salud del actor ni sobre las causas que lo llevaron a requerir sangre. Sin embargo, la salud del actor se vio mermada a partir de 2016, cuando sufrió un accidente en Estados Unidos que derivó en la amputación de una pierna, lo que complicó su vida personal y profesional.

En ese momento, debió enfrentar retos físicos y económicos, como la necesidad de una prótesis. A través de redes, fans y seres queridos han realizado cadenas de oración publicando la fotografía del famoso, que en 2020 fue elegido para interpretar al personaje de Topo Gigio en su serie animada. Se espera que dentro de pronto, la familia de Gabriel Ernesto salga a ofrecer una declaración al respecto.

Gabriel Garzón dio voz a Topo Gigio en México

Fuente: Tribuna del Yaqui