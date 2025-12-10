Meghan Markle responde a su padre, Thomas Markle, tras enviarle emotiva súplica al perder una pierna

California, Estados Unidos.- Este miércoles 10 de diciembre, se ha informado que Meghan Markle, tras ser criticada por no dedicarle unas palabras a su padre, Thomas Markle, al estar al borde de la muerte, ya se puso en contacto y le mandó una respuesta a su tan emotiva súplica para poder conocer a sus nietos y yerno, después de que se confirmara que perdió una pierna a causa de un coagulo.
El pasado miércoles 3 de diciembre, se reveló que el exproductor de iluminación de Hollywood, había sido hospitalizado de emergencia y sometido a una cirugía por un coagulo, que ocasionó que su pierna se pusiera morada y tuvieran que amputar. Al no pronunciarse inmediatamente, en redes sociales criticaron a Meghan por esto, por lo que uno de sus portavoces, afirmó que trató de llamarle para hablar de su salud: "Puedo confirmar que se ha puesto en contacto con su padre".
Pero, pese a estas declaraciones, Thomas salió a desmentir estas declaraciones, afirmando que su hija nuca le habló con él o s se puso en contacto, destacando que él deseaba verla, incluso le suplicó que le dejara conocer a sus dos nietos y al Príncipe Harry: "Claro que quiero hablar con ella, pero no estoy seguro de si estas son las circunstancias correctas. Siempre dije que estoy dispuesto a reconciliarme con ella. Nunca he dejado de amarla y no quiero morir distanciado de ella".
Ahora, la representante de Meghan indicó que la carta fue entregada "de forma segura" y ya está en manos de su padre, quien continúa internado y acompañado por un reportero en su habitación, asegurando que por este detalle, para la nuera del Rey Carlos III es difícil contactarlo: "Dado que un reportero del Daily Mail ha permanecido junto a la cama de su padre todo este tiempo, documentando cada interacción y cruzando límites éticos evidentes, ha sido extremadamente difícil para la duquesa comunicarse con él de forma privada, pese a sus esfuerzos en los últimos días".
Finalmente señaló que la duquesa de Sussex tuvo que recurrir a intermediarios de terceras personas para que pudieran hacerle llegar a su padre esa carta: "Gracias al apoyo de contactos confiables, su carta se encuentra ahora de forma segura en sus manos".
Fuente: Tribuna del Yaqui