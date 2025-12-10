Meghan Markle responde a su padre, Thomas Markle, tras enviarle emotiva súplica al perder una pierna

California, Estados Unidos.- Este miércoles 10 de diciembre, se ha informado que Meghan Markle, tras ser criticada por no dedicarle unas palabras a su padre, Thomas Markle, al estar al borde de la muerte, ya se puso en contacto y le mandó una respuesta a su tan emotiva súplica para poder conocer a sus nietos y yerno, después de que se confirmara que perdió una pierna a causa de un coagulo.

El pasado miércoles 3 de diciembre, se reveló que el exproductor de iluminación de Hollywood, había sido hospitalizado de emergencia y sometido a una cirugía por un coagulo, que ocasionó que su pierna se pusiera morada y tuvieran que amputar. Al no pronunciarse inmediatamente, en redes sociales criticaron a Meghan por esto, por lo que uno de sus portavoces, afirmó que trató de llamarle para hablar de su salud: "Puedo confirmar que se ha puesto en contacto con su padre".

Pero, pese a estas declaraciones, Thomas salió a desmentir estas declaraciones, afirmando que su hija nuca le habló con él o s se puso en contacto, destacando que él deseaba verla, incluso le suplicó que le dejara conocer a sus dos nietos y al Príncipe Harry: "Claro que quiero hablar con ella, pero no estoy seguro de si estas son las circunstancias correctas. Siempre dije que estoy dispuesto a reconciliarme con ella. Nunca he dejado de amarla y no quiero morir distanciado de ella".

Meghan Markle, esposa del príncipe Enrique, escribió a su padre Thomas Markle quien, según informaciones de prensa, se encuentra hospitalizado en Filipinas tras sufrir una amputación de la pierna izquierda

Ahora, la representante de Meghan indicó que la carta fue entregada "de forma segura" y ya está en manos de su padre, quien continúa internado y acompañado por un reportero en su habitación, asegurando que por este detalle, para la nuera del Rey Carlos III es difícil contactarlo: "Dado que un reportero del Daily Mail ha permanecido junto a la cama de su padre todo este tiempo, documentando cada interacción y cruzando límites éticos evidentes, ha sido extremadamente difícil para la duquesa comunicarse con él de forma privada, pese a sus esfuerzos en los últimos días".

Finalmente señaló que la duquesa de Sussex tuvo que recurrir a intermediarios de terceras personas para que pudieran hacerle llegar a su padre esa carta: "Gracias al apoyo de contactos confiables, su carta se encuentra ahora de forma segura en sus manos".

Fuente: Tribuna del Yaqui