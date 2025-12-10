Santa Fe Klan hace una inesperada confesión de su colaboración con Belinda y Los Ángeles Azules

Ciudad de México.- El reconocido cantante de rap, Santa Fe Klan, anticipó una de las colaboraciones más inesperadas y potentes rumbo a la próxima Copa del Mundo que se celebrará en México. Mientras promociona su disco Baile Cholo, el rapero reveló que tiene listo un tema especial que formará parte de la justa deportiva. El artista compartió que el proyecto ya está grabado y firmado, aunque aún desconoce la fecha exacta de lanzamiento: "No, es que esa es para el mundial. Creo que es para el disco de la FIFA".

El intérprete de Por Mi México, detalló que recientemente coincidió con la actriz de origen español y aprovechó para preguntarle sobre el avance del lanzamiento. Sin embargo, tanto ella como él continúan a la espera de que la organización determine el momento adecuado: "Ayer vi a Belinda y le dije: '¿Qué onda con la rola? ¿Cuándo sale o qué?' Pero pues hay que esperar, no sé cuándo vaya a salir, no sé cómo vaya a estar la onda, pero quedó chida". Su declaración elevó las expectativas sobre un tema que promete tener un impacto masivo.

La canción, según reveló Santa Fe Klan, contiene un concepto creativo que juega con la ambigüedad. Aunque la letra aparenta ser una declaración romántica hacia una mujer, en realidad está dedicada al trofeo más deseado del fútbol mundial: "Dice algo como que se la cantamos a ella, parece como si fuera para una morra, pero en realidad es para la copa. Por eso cuando la escribí digo como que yo la quiero a ella y que daría todo por conquistarla, pero eso fue a la copa", comentó. Este guiño metafórico apunta a un tema que podría convertirse en un himno del certamen.

El cantautor aseguró que la colaboración está cargada de ritmo y energía, combinando su estilo urbano con la esencia tradicional de Los Ángeles Azules y la presencia pop de la actriz de Mentiras, La Serie. La apuesta por la cumbia refleja su interés por explorar nuevos géneros sin perder su autenticidad. Para él, participar en un proyecto mundialista representa un logro significativo dentro de su carrera artística, especialmente al tratarse de un evento histórico para el país.

"Acabo de grabar una, con Belinda, y los ángeles azules"



-Santa Fe Klan pic.twitter.com/gySnkGOKpy — NateB ???uD83DuDD25 (@eeetaNB) November 23, 2025

Santa Fe Klan también aprovechó para hablar sobre su relación personal con el fútbol, un deporte que, confesó, pudo haber cambiado su destino. De no haberse dedicado a la música, considera que estaría formando parte de un equipo de alto nivel: "Fuera futbolista. Ahí anduviera ahorita en el mundial. Sí, machín", aseguró entre risas. Esta inclinación no es nueva para él, ya que incluso escribió un corrido inspirado en Cristiano Ronaldo.

El artista recordó su infancia y la conexión que tenía con el deporte: "Sí, de morrillo me creía Cristiano Ronaldo y era goleador, neta. Pero pues nada", contó. Con el tiempo, su vida tomó otro rumbo cuando descubrió en el barrio la música que terminaría definiendo su camino. Ese hallazgo lo llevó a consolidarse como una de las figuras más influyentes del panorama urbano mexicano actual.

Hoy, con una trayectoria sólida y proyectos de alcance internacional, Santa Fe Klan mira hacia el futuro con entusiasmo. Su participación en un posible disco mundialista y la colaboración con dos figuras tan representativas como Belinda y Los Ángeles Azules refuerzan su ambición artística. Si la canción se convierte en uno de los temas oficiales de la Copa del Mundo, su nombre quedará ligado a un momento histórico para México, tanto en la música como en el deporte.

Fuente: Tribuna del Yaqui