VIDEO: Emiliano Aguilar arremete en contra de Claudia Sheinbaum y le manda un contundente mensaje

Tijuana, Baja California.- Emiliano Aguilar no tuvo pelos en la lengua, y no ha dudado en arremeter en contra de Claudia Sheinbaum, y en VIDEO le mandó un contundente mensaje

A través de su cuenta de Instagram, Emiliano quiso dejar en claro que en Tijuana hay muchos sectores que no lo están pasando nada bien, debido a que no tienen agua potable para bañarse, lavar trastes o simplemente hacer sus necesidades básicas, y como el autodenominado defensor del pueblo, el intérprete de Ese Vato decidió usar la mencionada red social para dejar en claro a la presidenta su molestia.

En el post, el hijo de Pepe Aguilar compartió un video en el que se le puede ver abriendo la llave de la regadera pero no sale agua, y después, al salir del baño alguien le pregunta si ya se bañó, y este solo hace gesto de dolor y tristeza, después busca abrir la llave para las manos y por último para lavar los trastes, pero en ambas ocasiones, el resultado es el mismo que al inicio; no sale agua, con el mensaje: "Las dificultades de México".

Ante esto, el intérprete de Con La Frente En Alto, dejó un claro mensaje en contra de la actual presidenta de México, en el cual le dice que debería de dejarse de "mam..." y debería de comenzar a hacer algo ante la falta de agua que hay en Tijuana, asegurando que todos los habitantes no necesitan promesas o quedar bien con extranjeros, sino solo el agua y que se ocupe de las necesidades básicas: "Chin... tu mad... Claudia Sheinbaum, ocupamos agua, déjate de mam... Puro México".

Hasta el momento la predecesora de Andrés Manuel López Obrador no ha dado una respuesta a los ataques provenientes del hijo del intérprete de Por Mujeres Cómo Tú, pero se espera que pronto la presidenta se pronuncie al respecto,

Fuente: Tribuna del Yaqui