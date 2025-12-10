VIDEO: Fátima Bosch pisa México y esquiva a los medios tras su polémica salida de entrevista con Telemundo

Ciudad de México.- La cuarta coronada que tiene México llegó al país en medio de algunos escándalos, pues Fátima Bosch, Miss Universo 2025, como informamos en TRIBUNA, está siendo fuertemente criticada tras abandonar una entrevista en el programa Pica de Telemundo, luego de que la cuestionaran sobre el tema de las visas y la demanda que enfrenta con Nawat Itsaragrisil.

Así, este pasado martes 9 de diciembre, la modelo finalmente puso pie en territorio nacional. Lo que ahora causa controversia es que llegó totalmente cubierta: su outfit incluía capucha, gorra y lentes oscuros. De hecho, según información del popular programa de TV Azteca, Ventaneando, la joven de 25 años prácticamente huyó de las cámaras y se abstuvo de hablar sobre su polémico triunfo.

La inquietud de la tabasqueña fue tal que incluso pidió salir por la puerta trasera, lo que, por supuesto, ya es tema de conversación en redes sociales. Algunos internautas comentaron: "El que no la debe, no la teme; por algo será…", como escribió desde su perfil de Instagram @alvaro.franco.7505. Al momento en que ciertos reporteros intentaron acercarse, la mujer que la acompañaba respondió: "Yo no tengo por qué dar nada, yo no tengo por qué dar ninguna declaración, ya déjame en paz, gracias".

Pero la situación no terminó ahí, pues la modelo se mostró incómoda cuando un elemento de seguridad intentó impedir con firmeza el trabajo de los medios, con el fin de escoltar a la reina de belleza lejos de cualquier cuestionamiento. Después de varios intentos, lograron que Fátima pronunciara un par de palabras: su justificación fue que tenían un evento programado y que, en realidad, esta no era su bienvenida oficial.

Apareció con el rostro cubierto

Los representantes de la prensa no tardaron en preguntarle sobre la presión mediática que la rodea tras convertirse en Miss Universo 2025. Ante ello, Fátima expresó: "Superfeliz, muy orgullosa, y con mucha responsabilidad ya trabajando, contenta". También fue cuestionada sobre las especulaciones que apuntan a que su título fue comprado, una de las polémicas más fuertes que enfrenta desde su coronación. Su respuesta fue breve y categórica: "No tengo nada que decir del tema, que tengas bonito día".

Fuente: Tribuna del Yaqui/ Agencia México