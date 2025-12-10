¿Volverá a Televisa? Itatí Cantoral renunciaría a TV Azteca y arremetería contra ejecutivos por esto

Ciudad de México.- De nueva cuenta, la reconocida actriz de melodrama y querida cantante mexicana, Itatí Cantoral, se encuentra actualmente muy cerca de volver al escándalo, pues de nueva cuenta se dice que renunciará a TV Azteca, y arremetería contra ejecutivos de la televisora antes mencionada, a causa de que la estrella de la TV considera porqué es necesario, ¿volverá a Televisa?

Como se sabe, a lo largo de los años, en diversos medios de comunicación, tal como ha sido Imagen TV, la empresa San Ángel y del Ajusco, año con año realizan un programa especial dedicado a La Virgen María por su día, el 12 de diciembre, que es transmitido la noche del 11 de diciembre, para amanecer el día antes mencionado con Las Mañanitas, que son interpretadas por los famosos de cada televisora.

Por su parte, la actriz de María la del Barrio, al ser una de las actrices más reconocidas dentro de la empresa de Emilio Azcárraga, forma

ITATI CANTORAL enojada con TV Azteca: no fue convocada a la comida de fin de año de la televisora y tampoco participará en las tradicionales mañanitas del 12 de diciembre Itatí firmó un contrato de exclusividad con TV Azteca, pero está arrepentida La segunda parte de "Doctora Lucia" no tiene fecha de estreno

Fuente: Tribuna del Yaqui