Ciudad Obregón, Sonora.- La madrugada del 25 de noviembre de 2006, el gremio del regional mexicano, y del medio artístico en general, se estremeció con una terrible noticia: Habían asesinado a Valentín Elizalde, el querido 'Gallo de Oro', luego de una presentación en Reynosa, Tamaulipas.

Al igual que en otros eventos de alto impacto, TRIBUNA realizó una gran cobertura sobre la partida del reconocido intérprete nacido en Sonora y a continuación te recordamos cómo se dio a conocer la trágica información de su partida.

Con una portada especial en la sección 'Primera Fila', este diario recapituló la extensa carrera artística que había conseguido 'El Vale' a sus apenas 27 años, ya que su deceso ocurrió cuando se encontraba en la cúspide del éxito.

Bajo el título "Dio su último canto 'El Gallo de Oro'", TRIBUNA anunció el asesinato de Elizalde, que murió acribillado a disparos después de presentarse en el Palenque de la Expo-Feria de Reynosa.

60 años, 60 historias: El trágico adiós de Valentín Elizalde el 'Gallo de Oro'

El intérprete de temas como 'Vete Ya' fue víctima de un ataque armado alrededor de las 3:30 horas del 25 de noviembre, cuando se encontraba a bordo de su camioneta con su equipo de seguridad, su amigo y mánager Mario Mendoza, su chofer Raymundo Ballesteros y su primo Tano Elizalde, quien por años fue señalado por su muerte.

Los peritos que atendieron el llamado de este ataque armado localizaron en el sitio más de 67 casquillos percutidos de rifles AK-47, también conocidos como 'cuerno de chivo'.

La carrera del 'Gallo de Oro'

El oriundo de Jitonhueca, pueblo perteneciente a Etchojoa, desde pequeño siguió los pasos de su padre, Eduardo 'El Gallo' Elizalde, por lo que sus primeros shows fueron en escenarios pequeños de ferias regionales.

Su disco debut, 'Regresan los Mafiosos', fue el más exitoso de su carrera; de este se desprende el tema 'La Playa', que se convirtió en todo un hit a inicios de los 2000's.

'El Vale' llegó a pisar importantes escenarios y compartió micrófonos con grandes artistas como Alicia Villarreal, Pesado, Lupillo Rivera, Banda El Recodo y hasta Los Tigres del Norte.

Apenas semanas antes de su asesinato, Valentín había firmado su contrato con Universal Music y había estrenado su álbum 'Vencedor', que de inmediato se convirtió en un fenómeno con sencillos como 'Y se parece a ti'.

Hoy celebramos la historia que comenzó hace 60 años. TRIBUNA ha contado lo que importa, ha dado voz y ha acompañado cada capítulo de nuestra comunidad uD83DuDDDE?



Gracias por acompañarnos: Nuestras páginas, tus historias uD83DuDCF0#SiempreContigo #TribunaSonora #TribunadelYaqui #60Aniversario pic.twitter.com/BSKwBK5ulb — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 5, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui