Actriz de Televisa dijo que podría perder parte de la pierna después del feroz ataque de un perro en EU

Ciudad de México.- Querida actriz de Televisa reveló que pensó que podría perder parte de la pierna, a causa del feroz ataque que sufrió de un perro en Estados Unidos

el ataque ocurrió en un taller mecánico de la ciudad de Los Ángeles en California, Estados Unidos. Después de la agresión fue internada de emergencia en un hospital

dijo que el perro pitbull la atacó de manera directa, por lo que no pudo reaccionar. Detalló que el animal le mordió la pierna, provocándole fuertes heridas en la pantorrilla. "El perro no me dejó ni dar dos pasos, no escuché un gruñido, una cadena, un jadeo; sino que se fue directamente a la pierna y, como ya lo vieron, me destrozó la pantorrilla. Con mucho dolor, todavía no puedo apoyar bien el pie".

"El perro sigue en observación, precisamente para ver si no tenía rabia; el problema es que no tenía vacunas".

"Llamaron al 911 y de inmediato le hablé a mi mamá. Le dije: 'no sé si me van a operar, no sé si voy a perder una extremidad'. Bendito sea Dios, llegó de inmediato el dueño y abrió el hocico y fue cuando me soltó".

"Es gravísimo, prácticamente le tendrían que dar una pensión vitalicia, porque si ella demuestra que ya no puede trabajar, ya que además ella se dedica a ser actriz, en Estados Unidos puede emprender un tema legal importante".

