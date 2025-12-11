¿Adiós a Imagen TV? Gustavo Adolfo Infante sería despedido de 'Sale el Sol' por este fuerte motivo

Ciudad de México.- El polémico presentador de espectáculos mexicanos, Gustavo Adolfo Infante, al parecer no estaría pasando por su mejor momento, pues ha comenzado a especularse que podría ser despedido de Sale el Sol en los próximos meses, tal vez iniciando el 2026 por un muy fuerte motivo, que dejaría sin trabajo a más de sus compañeros, ¿será acaso que deberá de decirle adiós a Imagen TV?

Como se sabe, por más de seis años, Infante, Joanna Vega Biestro, Ana María Alvarado, han estado en dicha emisión, tratando de mantener los niveles de rating, viendo pasar a varios de los nuevos presentadores llegar y a compañeros salir, sin embargo, ahora podría pasar que los altos mandos busquen refrescar al 100 por ciento su imagen y no solo se despidan de nuevos rostros, sino de los más antiguos, como el presentador.

Según la cuenta de X, anteriormente conocido como Twitter, de Doña Carmelita, declaró que el presentador de De Primera Mano, ahora, se encuentra muy molesto, porque se ha demostrado que pese a sus esfuerzos, los niveles en el rating no mejoran y la hasta el programa ha sido cancelado en varias empresas del país: "¡NO LO CALIENTA NI EL SOL! Y es que además de que los rating de IMAGEN TV hace meses que van a la baja, ahora la señal de dicha televisora ha sido eliminada en varias cableras del país".

De la misma manera, la fuente, declaró que Gustavo teme que ante la crisis que estaría viviendo el matutino anteriormente mencionado, llegará a afectarle de más y por ese motivo es que podría quedarse sin trabajo, al igual que varios de sus integrantes, como Mauricio Mancera: "Así que GUSANO AMORFO INFAME teme ser despedido, pues es uno de los que más cobra ahí", concluyeron.

Cabe mencionar que hasta el momento, Infante no se ha pronunciado con respecto a estas declaraciones, ya sea para confirmar o desmentir esta lamentable información, por lo que por el momento esta información queda en calidad de especulaciones, y se espera que pronto, el presentador de El Minuto Que Cambió Mi Destino, salga para contar la verdad de esta situación, ¿acaso es verdad que está en riesgo?

NO LO CALIENTA NI EL SOL!! Y es que además de que los rating de IMAGEN TV hace meses que van a la baja, ahora la señal de dicha televisora ha sido eliminada en varias cableras del país. Así que GUSANO AMORFO INFAME teme ser despedido, pues es uno de los que más cobra ahí uD83DuDE31uD83DuDE31 pic.twitter.com/S69sYpwP6T — Doña Carmelita (@CarLon_2020) December 9, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui