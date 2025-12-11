Aislinn Derbez, hospitalizada: Tras muerte de su madre, la actriz hace dura confesión de su salud

Ciudad de México.- La reconocida actriz de melodramas y presentadora mexicana, Aislinn Derbez, recientemente confirmó fue hospitalizada, a tan solo un par de semanas de la muerte de Gabriela Michel, su famosa madre,

Desgraciadamente, el pasado lunes 24 de noviembre, Aislinn a través de su cuenta de Instagram confirmó el triste fallecimiento de su madre, revelando que su muerte fue por un infarto: "Con profunda tristeza comparto que mi mamá falleció a causa de un infarto; en este momento, necesito vivir mi duelo en paz, en compañía de mi familia y, procesar, esta despedida desde un lugar de amor", declaró en su momento la actriz.

hospital canalizada “Si les contara la cantidad de cosas que han pasado este mes... no lo puedo ni creer... Un huracán de locura, renovación y sanación, pero con más paz que nunca y acompañada por tanto amor que me expota el corazón. La tribu que cultivamos es todo”.

Aislinn confirma que fue hospitalizada. Instagram @aislinnderbez

“El 2025 ha dicho: o sueltas por las buenas o a madrazos, pero de que sueltas, sueltas”. “Y sí ... todo el 2025 no paró de regalar p*tazos a todo aquel que vivía en fantasías. Y la verdad que doloroso, pero a la vez que maravilloso regalo”.

“A los que me preguntan si estoy bien... se me juntaron muchas cosas complejas para digerir en tan poco tiempo: una remodelación y mudanza difícil, la muerte de mi mamá, un retiro muy mágico de La Magia del Caos, una cirugía que llevaba postergando más de un año (por miedo) pero que ya no podía postergar más, temas de trabajo, entre muchas otras cosas... todo en menos de un mes. Un torbellino de esos que duelen pero que hacen crecer de manera exponencial. Lo más importante es que ese crecimiento, potencial y belleza que surgen después del caos es gracias a la tribu que me acompaña y herramientas que me sostienen. Y por eso me siento profundamente agradecida”

Esas cosas no se deben vivir solos. Y me imagino que para ustedes ha sido similar. Veo que a muchísima gente este año los ha sacudido igual, así que les mando todo mi amor. PD. Nunca vivan sus procesos difíciles solos. Eso es lo MÁS importante”.

Aislinn revela porque fue hospitalizada. Instagram @aislinnderbez

