Arturo Carmona pone en su lugar a Alicia Villarreal y Cibad tras amenaza de demanda: "No es víctima"

Ciudad de México.- El reconocido actor y presentador de melodramas, Arturo Carmona, desató una tormenta mediática al hablar con absoluta contundencia sobre la polémica cantante de banda, Alicia Villarreal, dejando entrever que la cantante no ha sido completamente sincera respecto a los conflictos internos de su familia. De la misma, puso en su lugar a Cibad Hernández por hablar del tema, y afirmó que su ex "no es víctima".

El actor de Televisa no se contuvo al señalar la aparente insistencia de Villarreal en sostener una versión incompleta de los hechos de lo que está pasando realmente en su núcleo familiar: "A mí lo que me sorprende es que ella y la gente que estamos dentro de ese núcleo familiar, o estuvimos, sabemos realmente la verdad", declaró Carmona, abriendo una grieta pública que promete generar ruido durante semanas.

Su molestia no terminó ahí. Carmona aseguró que lo desconcierta la postura que la compositora mantiene pese a conocer a fondo lo que realmente ocurrió: "Lo que me saca mucho de quicio y me sorprende es que, sabiendo la verdad, siga manteniendo una postura que no... Entonces, no voy a dar detalles porque no, no es el lugar, el momento y esto tiene que ser obviamente personal con ella, pero si sabe realmente cómo son las cosas, que ella guarde silencio, es una agresión pasiva. Es una violencia pasiva hacia nuestra hija y hacia la familia". Estas palabras pusieron en el centro del debate la relación entre ambos y el rol del silencio en su dinámica personal.

El también presentador fue aún más directo al señalar que la denominada 'Güerita Consentida', además de conocer la verdad, tiene un poder público que podría cambiar la narrativa si así lo quisiera. Según él, ese poder no ha sido utilizado para bien: "Si sabe realmente la verdad y tienes el poder, porque tienes un gran poder de convocatoria como artista importante que eres, de frenar y no lo haces, eso es una violencia hacia la familia". Con esta frase, el actor acusó a Villarreal de permitir que el conflicto siga escalando, pese a tener la capacidad de detenerlo.

Arturo Carmona asegura que Alicia Villarreal no ha contado toda la verdad sobre las polémicas en las que ha estado envuelta.



Ante la pregunta directa de si estaba afirmando que Alicia ha mentido, el actor de Perfume de Gardenias trató de matizar, pero, aun así, no desmintió la sospecha: "No, no, no me atrevo a decir algo. Solamente que son cosas que ella sabe que han pasado, que se han omitido y que no ha salido en defensa y poder ni siquiera aclarar". Esta respuesta, lejos de calmar la polémica, la alimentó, pues confirmó que existen hechos ocultos que Carmona considera fundamentales para entender la situación.

El actor de Un Camino Hacía El Destino también señaló que la postura reciente de Villarreal se alinea con un patrón que, según él, no corresponde con la realidad: "No soy quién para juzgar, para mí creo que sí se está victimizando a alguien que no es víctima, en muchos sentidos, no es solamente lo último que le está pasando. Con esto no quiero decir que está mintiendo o no en sus cosas, pero yo creo que ya es mucho y creo que las mujeres como ella, que son fuertes, no les queda el papel de victimización". Esta afirmación elevó todavía más el nivel del conflicto, pues Carmona cuestionó directamente la autenticidad emocional de la intérprete ante el público.

Sobre las declaraciones de Alicia, quien afirmó sentirse ofendida por la burla de Carmona respecto a la canción Te quedó grande la yegua, el actor respondió sin titubeos y devolvió el golpe con mayor fuerza: "Más falta de respeto dejar entrever que una canción de esa se hizo a mi nombre o más bien hacia mi persona, eso es más falta de respeto. Yo lo único que he hecho es mofarme de mí mismo sobre una canción de que durante casi 25 años todo el tiempo me han estado atacando". Con esto, Arturo no solo defendió su postura, sino que insinuó que su ex ha permitido que el público mantenga una asociación injusta entre él y la canción.

El cierre de sus declaraciones no fue menos polémico. Carmona lanzó un mensaje directo para Cibad Hernández, quien se había pronunciado públicamente en favor de Alicia. De forma tajante y frontal, afirmó: "Yo creo que antes de meterse a opinar sobre nosotros que se informe bien de las cosas porque ha defendido cosas que es totalmente opuesto a lo que realmente está sucediendo". Con esto, el famoso destacó que no está dispuesto a permitir que terceros intervengan en una situación cuya verdad, según él, sigue oculta para el público.

