¿Christian Nodal en problemas fiscales en Argentina? Investigarían los 12mdp enviados a Cazzu en efectivo

Ciudad de México.- Todo parece indicar que el polémico cantante del regional mexicano, Christian Nodal, actualmente estaría enfrentando un severo problema fiscal con las autoridades de Argentina, a causa de que habrían comenzado una investigación de los 12 millones de pesos, que el propio artista dijo que le envió a Cazzu por fuera de su acuerdo de manutención para la pequeña Inti Nodal Cazzuchell, y los cuales serían en efectivo.

La polémica presentadora y periodista de espectáculos, Pati Chapoy, aseguró que estaba enterada del hecho en que Nodal en el juzgado de lo familiar de Jalisco, interpuso una demanda para la patria potestad de la menor, tener mayor opinión sobre las decisiones de la menor y el ajuste de la pensión, alegando que supuestamente en un año, le hizo llegar a la intérprete de La Cueva millones de pesos.

Según la presentadora de Ventaneando, Cazzu le habría exigido al cantante de origen sonorense que le enviara mensualmente alrededor de un millón de pesos mexicanos en efectivo para que no tuvieran que hacer declaraciones ni pagar impuestos a Hacienda sobre esto: "12 millones de pesos, que Cazzu le dijo que quería uno por mes en efectivo y en su mano para que Hacienda de Argentina no se diera cuenta y ella recibiera el dinero completo".

Ahora, en el programa de Siéntense Quién Pueda, declararon que al parecer, lo dicho por la presentadora mexicana habría llamado la atención de las autoridades argentinas, y ahora, el intérprete de Ya No Somos Ni Seremos estaría enfrentando serios problemas legales tras haber entregado, lo que se traduce en casi 700 mil dólares en efectivo a la madre de su hija Inti, sin un acuerdo legal que lo respaldara y sin declarar al país.

Ante este, los presentadores del programa afirmaron que el esposo de Ángela Aguilar, en la investigación que se encuentra, deberá de demostrar ante las autoridades argentinas que ese dinero ingresó al país de forma correcta y que no procede desde un negocio ilícito, lo que podría complicar el caso que tendría Nodal con la creadora de Con Otra y su custodia compartida con la menor de dos años de edad.

Abogado de Christian Nodal denuncia que los medios están exponiendo a la hija del artista



Nodal enfrenta tensión tras difundirse información que afecta a su hija Intihttps://t.co/5t3n6tqBhG@christiannodal @cazzuoficial pic.twitter.com/CBBNtnG7SQ — Vox Populi Noticias (@VoxPopuliNoti) December 11, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui