Fátima Bosch esquiva a los medios, Bad Bunny se cae en concierto en CDMX y más en Top 3 Espectáculos

Katniss y Peeta regresan a 'Los juegos del hambre'

Los famosos Jennifer Lawrence y Josh Hutcherson retomarán sus papeles como Katniss y Peeta en la reconocida saga cinematográfica Los Juegos del Hambre para una precuela que llevará por nombre Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha la cual se espera tenga su estreno en la segunda mitad del próximo año 2026.



Bad Bunny se cae en su primer concierto en CDMX

El cantante puertorriqueño Bad Bunny se cayó en pleno escenario mientras interpretaba la canción Efecto, esto durante su concierto en el Estadio GNP, en la Ciudad de México (CDMX). Dicho show es el primero de las presentaciones que el famoso tendrá en el territorio mexicano, como parte del 'Debí tirar más fotos World Tour'.

Fátima Bosch esquiva a los medios en México

El pasado martes 9 de diciembre, la modelo Fátima Bosch pisó territorio mexicano, pero lo hizo prácticamente huyendo de las cámaras y absteniéndose de hablar sobre su polémico triunfo. Cabe destacar que recientemente, Bosch abandonó una entrevista en un programa de televisión en Estados Unidos al ser cuestionada sobre la legitimidad de su triunfo.

