¿Giovanni Medina le prohíbe verlo? Ninel Conde confirma que no estará con su hijo en Navidad por esto

Ciudad de México.- La reconocida actriz de melodramas y cantante mexicana, Ninel Conde, acaba de brindar una entrevista a medios de comunicación como Sale el Sol, a los cuales les acaba de confirmar que no estará en Navidad con su hijo Emmanuel, revelando cual es este fuerte motivo que le impedirá estar con el menor en esas fechas tan importante, ¿acaso Giovanni Medina le prohíbe verlo?

Como se sabe, por años, Giovanni y la intérprete de Bombón Asesino estuvieron en una intensa pelea legal por el menor, por lo que por muchos años no pudo convivir con Emmanuel. Ahora, la cantante declaró que sí va a ver a sus hijos en estas fiestas decembrinas: "Voy a ver obviamente a mis hijos, pero voy a pasarla con mi hija en la nieve, ya nos conocen, somos como perros de la nieve, bien padre".

Aunque irá de paseo con la mayor de sus hijas, la actriz de Rebelde no podrá pasarlo con Emmanuel, destacando que su madre es una de las personas que siempre extrañará, y dejó en claro que hay otras que por ahora no pueden estar ahí, pero en el futuro tendrá la oportunidad de tenerlo a la mesa: "Siempre habrá lugares ahí vacíos que extrañaré siempre, bueno, mi mamá siempre, pero bueno, tenemos salud vida y eso".

Giovanni Medina evita hablar de Ninel Conde uD83DuDD25uD83DuDE31 | #Chismorreo pic.twitter.com/ON4QakUq9p — Chismorreo (@ChismorreoTv) October 11, 2024

Ante esto, la actriz de Fuego en la Sangre declaró que pese a que no estarán todas las vacaciones juntos, en su visita por México, está coordinándose para poder verlo aunque sea un fin de semana y ponerse al corriente con sus días, estar con él en estas épocas de unión familiar: "Estoy tratando de ver si puedo verlo este fin de semana, porque a veces ellos tienen compromisos, y a veces yo ando, la vez pasada que vine a México no pude. Ahorita estoy viendo si podemos coincidir".

Finalmente, la colaboradora en el melodrama El Señor de los Cielos, declaró que aunque Medina solo le permite ver al menor en su hogar, le agradece que la entienda y le permita verlo cuando ella puede por su agenda y no se atenga a un horario que le sería difícil de seguir: "Le agradezco a Giovanni que siempre está dispuesto a que yo pueda ver al niño, en su casa, pero bueno ya es ganancia poderlo ver con mis tiempos, porque no es fácil".

¿Giovanni Medina NO dejará que Ninel Conde vea a su hijo en Navidad? ¡Aquí su REACCIÓN! #SaleElSoluD83CuDF1E: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/zscX2UvovY — Sale el Sol ?? (@saleelsoltv) December 11, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui