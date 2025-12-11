Horóscopos Nana Calistar HOY VIERNES 12 de diciembre: ¿Cuál será la suerte de tu signo zodiacal con Luna en Cáncer?

¡Síguenos!
Ciudad de México.- Este viernes 12 de diciembre de 2025 llega con una vibración inquieta pero luminosa, marcada por el movimiento rápido de los astros, y según la energía que destaca Nana Calistar, los signos sentirán un impulso fuerte para tomar decisiones que llevan días rondando la mente. La Luna transitando Cáncer activa la comunicación, la intuición y la necesidad de hablar claro, mientras que el Sol impulsa a cerrar asuntos pendientes antes de que avance el mes.

Para muchos signos, este 12 de diciembre representará un giro mental importante, una chispa que reordena prioridades y que permite avanzar con mayor seguridad emocional. Según Nana Calistar, lo que se decida hoy tendrá impacto directo en los próximos días, especialmente en temas amorosos y de estabilidad personal.

Para que nada te tome por sorpresa este día, aquí en TRIBUNA te compartimos los horóscopos de Nana Calistar completos. ¡Lee con atención! Si este mensaje te resuena, es porque está destinado a ti.

Horóscopos de Nana Calistar para este VIERNES 12 de diciembre de 2025; ¿Cuál será la suerte de tu signo zodiacal con Luna en Cáncer?

  • Aries

Deja el estrés a un lado, Aries. Este viernes se acomoda algo que te tenía inquieto. Una llamada o mensaje te cambia el ánimo. No insistas donde ya no te quieren, mejor enfócate en brillar.

  • Tauro

Se activa tu lado más intuitivo y sensual. Te llega una propuesta laboral o económica que te conviene aceptar. En el amor, alguien te piensa más de lo que dice. No te cierres a nuevas experiencias.

  • Géminis

Vienes con toda la energía mental a tu favor. Se resuelve un problema que traías arrastrando. Un amigo te busca para pedirte un consejo. No descuides tu descanso, tu cuerpo anda pidiendo pausa.

  • Cáncer

Día de decisiones importantes. Suelta a quien te resta y mantén cerca a quien te suma. En lo económico, una oportunidad llega inesperadamente. Conecta con tu intuición, está más fuerte que nunca.

  • Leo

Este viernes te devuelve fuerza y carisma. Se abren caminos profesionales que te ponen en una mejor posición. En el amor, una aclaración cambia el rumbo para bien. No te detengas por opiniones ajenas.

  • Virgo

Te toca poner orden, pero también darte un respiro. Una noticia positiva llega en temas laborales. En el amor, alguien te observa con interés. No lo pienses tanto: permite que fluya.

  • Libra

Viene estabilidad emocional. Dejas atrás una preocupación que te estaba quitando energía. Un encuentro o mensaje te sorprende. No te metas donde no te llaman, cuida tu paz.

  • Escorpio

Tu magnetismo estará imparable. En lo laboral, un cambio te favorece aunque al principio te incomode. En el amor, deja los celos y confía más. Algo bueno se acomoda para ti.

  • Sagitario

Un día ligero pero productivo. Te llega claridad para tomar una decisión que habías pospuesto. En el amor, alguien te confiesa algo importante. Atiende señales, el universo te habla.

  • Capricornio

Viernes de enfoque total. Puedes concretar un acuerdo o cerrar un ciclo importante. En lo emocional, te llega una revelación que te acomoda el corazón. Confía en tu camino.

  • Acuario

Sueles ver más allá, y hoy lo notarás aún más. Un proyecto se impulsa gracias a una persona que te recomienda. En el amor, evita discusiones innecesarias. Deja que las cosas tomen su ritmo.

  • Piscis

Tu sensibilidad se intensifica. Llegan buenas noticias relacionadas con dinero o trabajo. En el amor, una conexión se hace más fuerte. Hoy no te minimices: tu energía está poderosa.

