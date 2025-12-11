López Dóriga comparte FOTO del avionazo que mató a Jenni Rivera y lo destrozan por insensible comentario

Ciudad de México.- El polémico periodista de origen mexicano, Joaquín López Dóriga, una vez más está en el centro del escándalo, debido a que en el 13 aniversario luctuoso de la querida cantante de banda mexicana, Jenni Rivera, acaba de ser destrozado por insensible comentario, después de que se volviera a filtrar la foto que compartió del avionazo en el cual murió la madre de Chiquis Rivera.

El mundo del espectáculo quedó en completo shock el 9 de diciembre del 2012, cuando a través de medios de comunicación, se confirmó que con tan solo 43 años de edad, la denominada 'Mariposa de Barrio', falleció en un trágico accidente aéreo tras su presentación en Monterrey. En ese momento surgieron muchas teorías, como un atentado directo, otras a un simple accidente y otros señalan que solo fingió su fallecimiento para escapar de la fama.

Ahora, en este 2025 se han cumplido 13 años de deceso, y su familia han empleado su cuenta de Instagram para compartir fotos y mensajes, anunciando el lanzamiento de temas inéditos de la también conocida 'Diva de la Banda', y como cada año, en redes sociales se ha rendido homenaje a quién fue una de las mujeres más queridas y respetadas por millones, dentro de la industria del espectáculo.

"Jenni Rivera":

Porque hoy se cumplen 13 años desde su fallecimiento pic.twitter.com/5hMQq9msqV — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) December 9, 2025

Pero, así como han recordado lo bueno, también lo malo, pues mediante la cuenta de X, antes conocida como Twitter de La Comadrita, compartieron un post de López Dóriga, en el que muestra la imagen de una de las zapatillas de la cantante, tirado en el suelo del lugar del accidente, con el comentario: "El zapato de Jenni Rivera, como el de Cenicienta, en el lugar del accidente", haciendo alusión al famoso cuento de princesas.

Como era de esperarse, muchos se alzaron en contra del comunicador de Televisa, asegurando que ese comentario estuvo de más y fuera de lugar, además de que también lo tacharon de ser un "viejo estúp...", mientras que otros defendieron al presentador mexicano, debido a que

Fuente: Tribuna del Yaqui