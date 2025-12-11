Ciudad de México.- La polémica sigue persiguiendo a Ángela Aguilar y, en esta ocasión, su mamá, la señora Aneliz Álvarez, salió en defensa de su hija a través de su cuenta de Instagram. Por ese medio, la esposa de Pepe Aguilar posteó un video con imágenes de Ángela y con un discurso dirigido al ciberacoso y violencia digital contra las mujeres y es que los ataques hacia la cantante no paran desde que se casó con Christian Nodal. Apenas a finales del mes de noviembre, los internautas criticaron los vestuarios de la intérprete por ser de muy bajo presupuesto.

¿Cómo fue el mensaje que envió la mamá de Ángela Aguilar?

Aunque la señora Aneliz Álvarez lleva un perfil bajo, mientras que su esposo y dos de sus hijos se desenvuelven como cantantes del género regional mexicano en países como México y Estados Unidos, ahora la mujer no pudo contenerse y compartió un video creado por el club de fans denominado @teamangela_aguilar, en donde se critica el hate que las personas le lanzan a la esposa del intérprete sonorense.

Mamá de Ángela Aguilar rompe el silencio y se pronuncia contra los ataques hacia su hija

"La violencia digital contra la mujer es el uso de tecnologías para ofender, agredir, acosar y silenciar a mujeres y niñas, manifestándose en ciberacoso, difusión no consentida en imágenes, mediante las redes, el hostigamiento por medio de mensajes, insultos y humillaciones", se dedicó en la primera parte del reel.

Desafortunadamente, todavía hay muchos oponentes de la nieta de Antonio Aguilar. Al salir en defensa de Angelita en Instagram, la señora Aneliz recibió comentarios negativos, uno de ellos muy fuerte: "Ella le enseñó a su descendiente a ser amante", comentaron. Fue por eso que la suegra de Nodal rompió en silencio y se pronunció en contra de los ataques lanzados en redes sociales hacia su hija.

Mamá de Ángela Aguilar alza la voz

Fuente: Tribuna del Yaqui