¿Quién gana HOY la Villa 360 en 'Exatlón México'? Él ganaría Medalla Varonil este 11 de diciembre

Ciudad de México.- Todo parece que en el Exatlón México las cosas van a ponerse muy interesantes, ya que la competencia subiría de nivel, especialmente por el premio más importante para ellos que le comodidades, ya que según los spoilers de este jueves 11 de diciembre del 2025, se ha dicho qué equipo podría ser el ganador de la Villa 360, y también el atleta que se llevaría la Medalla Varonil.

En los adelantos que día a día comparten páginas de spoilers, se dice que los rojos no van a pasear un buen momento en el reality deportivo de TV Azteca, aunque en los últimos días tuvieron triunfos importantes y han estado apretando el paso para dejar atrás a los azules, ahora, los aqua llegarían a la competencia decididos a que este jueves sea triunfos totales para ellos, con la esperanza de desalentarlos para la serie de la Supervivencia.

Aunque no se sabe en concreto quién se colgará la Medalla Varonil, la cual es la onceava para los hombres que se pone en juego, dado a que esta semana es de eliminación masculina, y le da una vida extra a quien la porte en los Duelos de Eliminación, se ha dicho que por estadísticas es muy probable que una vez más sea para los atletas más experimentados, como Mono Osuna, pero sobre todo Koke Guerrero que no quiere perder más ante los rojos.

A Heber no le está yendo bien en las competencias, Alexis esperaba que al ser leyenda Roja, con gran experiencia, hubiera estado al nivel de Mono o Humberto. #ExatlónMéxico por Azteca UNO.

En cuanto al tema del quienes ganarán la casa grande, con mejor comida y comodidades, según los informes una vez más en esta semana, serán los integrantes del equipo de Evelyn Guijarro, quienes comiencen con el pie derecho este fin de semana, instalándose por estos últimos cuatro días en la Villa 360, mientras que los rojos, por desgracia deberán de regresar a estar confinados a las Barracas, durmiendo en el piso y teniendo que racionar la comida, tras una semana y media en la Villa 360.

Cabe mencionar que, hasta el momento, la información externada anteriormente, sigue en calidad de especulaciones, debido a que esta no proviene de una fuente directa de la televisora de Ricardo Salinas Pliego, como miembros del staff o la propia producción de dicho programa, por lo que el resultado podría ser completamente diferente al anteriormente mencionado y en realidad los rojos mantendrían la Villa 360, y la medalla sería azul.

Fuente: Tribuna del Yaqui