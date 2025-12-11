Reportan muerte de ex de Lucía Méndez; la actriz hace inesperada declaración del productor de Televisa

Ciudad de México.- Después de que se reportara la muerte de Pedro Torres, reconocido productor y exesposo de la actriz de melodramas, Lucía Méndez, recientemente, la también cantante ha salido a hablar al respecto, haciendo una inesperada declaración del productor de Televisa, dejando entrever cual es su verdadero estado de salud. Como se recordará, su deceso fue desmentido en X, antes conocido como Twitter.

A finales del mes de agosto, en TV Notas, un presunto amigo cercano del creador de Mediamates Group, empresa de marketig y publicidad, por desgracia fue diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), incluso afirmó que estaba avanzando la enfermedad muy rápido y hasta hizo una reunión para despedirse de todos sus seres amados e importantes, incluso de la estrella del melodrama, Colorina.

La periodista Sofía Villalobos, la noche del pasado sábado 15 de noviembre anunció la supuesta muerte del productor de Big Brother, pero, los hijos de Pedro salieron a desmentirla, por lo que tuvo que emplear sus redes sociales, para poder disculparse por haber confiado en una "fuente muy cercana", asegurando que era la primera vez que algo así le sucedía y sentía pena de lo sucedido con la familia.

El productor Pedro Torres se encuentra bien, tranquilo y luchando por su salud, desgraciadamente fue una desafortunado noticia, la que me atreví a escribir, confiando en una fuente muy cercana. Es la primera vez que tengo que disculparme por una noticia, que resulta falsa, y… — Sofía Villalobos (@SofiaVillalobos) November 16, 2025

Ahora, en un encuentro con Sale el Sol en el importante evento de locutores, Micrófonos de Oro, la actriz de El Extraño Retorno de Diana Salazar, sorprendió al asegurar que aún en su momento más difícil, sigue dando luz y aprendizaje a quién los rodea y afronta todo con positividad: "Está estable dentro de lo que cabe, estamos contentos, Pedro es un hombre muy positivo, nos ha dado grandes lecciones, ahorita, en este momento de su vida, está muy espiritual, padrísimo".

Finalmente, Pedro Antonio Torres Méndez, el hijo que tuvieron Lucía y Pedro, también habló de la salud de su padre, afirmando que se encuentra muy bien pese a que es delicada su salud, y pidió a los medios más profesionalismo con el tema: "Está bien, está muy bien, está delicado, pero está bien. La verdad hay muchos medios de comunicación y se les confía que sean profesionales, que verifiquen sus fuentes, entonces, antes de sacar sus notas, que verifiquen antes las fuentes".

Lucía Méndez LAMENTAN la NOTICIA FALSA de la MU3RT3 de su exesposo, Pedro Torres. ¿Qué OPINAS de estas declaraciones? #SaleElSoluD83CuDF1E: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/nBwg7WK89A — Sale el Sol ?? (@saleelsoltv) December 11, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui