Regina Blandón

VIDEO: Regina Blandón planta tremendo beso en los labios a Karla Díaz durante posada navideña

Regina Blandón acaba de dejar en shock, pues durante una posada navideña, le plantó tremendo beso en los labios a Karla Díaz y se filtra el VIDEO

Regina Blandón besa a Karla Díaz en posada navideña Foto: Internet

Ciudad de México.- La reconocida actriz y cantante mexicana, Regina Blandón, acaba de dejar en shock a sus millones de seguidores, debido a que se ha filtrado video en redes sociales, en el que se "alocó" en la posada  navideña con varias celebridades al darle tremendo beso en los labios a la cantante y presentadora, Karla Díaz, mientras que estaban haciendo un espectacular dueto.

El pasado miércoles 10 de diciembre, a través de las redes sociales de Ricardo Peralta, Karla y el resto de los invitados en lo que llamaron 'La Posada Epik', han compartido videos, fotos y momentos que consideraron de lo mejor de la noche, en el que estaban festejando el mes más importante del año para todos, pues es el cierro de un ciclo y el inicio para comenzar el siguiente con el pie derecho, y en este caso, destacaron ambas cantantes. 

Como se sabe, Regina este 2025 fue una de las artistas más alabadas por el público, debido a su interpretación como Yuri en Mentiras, La Serie, donde sobresalió al haber cantado al lado de Belinda uno de los temas más exitosos de la década de los 80's, Amiga Mía. Dado a que es de los mejores momentos del año para Regina, decidieron hacer la recreación de esta icónica escena en vivo en dicha fiesta.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una publicación compartida por Ricardo Peralta (@torpecillo)

En el video que se filtró en Instagram del influencer mexicano, Ricardo Peralta, se puede ver el momento en el que mientras que están interpretando el tema de Amiga Mía, de la nada, Regina toma la iniciativa, toma a Díaz de su rostro y le planta tremendo beso en los labios, dejando en completo shock a todos lo presentes y a los millones de seguidores que vieron el momento en las redes sociales.

Ante esto, la reconocida cantante como Lolita Banana en los comentarios del post en el que se ve como se besan, bromeó diciendo: "¿Cómo le harán los heteros para vivir sin momentos como este?". Ante esto, la actriz de La Familia P.Luche respondió con el mismo sentido del humor afirmando que ella tampoco lo sabía: "Hermana yo no sé".

Fuente: Tribuna del Yaqui

 

