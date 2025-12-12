Ciudad Obregón, Sonora.- Pocas muertes consternaron a toda una nación, como la de Xavier López Rodríguez, mejor conocido como 'Chabelo', ya que se trató del hombre que marcó generaciones tras generaciones a través de una pantalla.

Su fallecimiento se dio el 25 de marzo del 2023 a causa de complicaciones abdominales. TRIBUNA compartió la noticia en el medio impreso en la sección de portada, donde además se le informó al lector que el motivo de su fallecimiento se dio a causa de complicaciones abdominales.

Poco más de dos años han pasado desde que 'El Amigo de Todos los Niños' se despidió de este mundo a la edad de 88 años y, desde entonces, cada domingo por la mañana ya no es el mismo.

60 años, 60 historias: 'El Amigo de todos los niños' se mantiene en el recuerdo de millones de familias

Precisamente ese día se transmitía el programa 'En Familia con Chabelo', el mismo que duró 48 años al aire. Esta longevidad le valió a Xavier López dos récords Guinness por la carrera más larga como conductor de un programa infantil y por el personaje de televisión interpretado por más tiempo.

Pero hablar de Chabelo no es solo citar el memorable programa, ya que igualmente estuvo al frente en más de 30 películas, donde actuó junto con grandes figuras de la comedia nacional, como Germán Valdés 'Tin Tan', Gaspar Henaine 'Capulina', Marco Antonio Campos 'Viruta' y Manuel 'El Loco' Valdés.

"¿Qué pasó, cuate?", "¿Te la catafixio?", "Espantosa equis", "Dale, sigue o échale" son solo algunas de las frases que todavía se encuentran en la memoria de millones de familias mexicanas.

