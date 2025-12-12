Cuatro años sin Vicente Fernández: El 'Charro de Huentitán' sigue vivo en la memoria de México

Ciudad de México.- Un 12 de diciembre de 2021 dejó este mundo terrenal el reconocido actor y cantante mexicano Vicente Fernández Gómez, a los 81 años de edad. Esta exitosa figura dejó una profunda tristeza en los corazones del público mexicano, pero, sobre todo, un legado que hasta el momento sigue vigente y que provoca que en cada aniversario luctuoso sus millones de admiradores lo recuerden con cariño y respeto.

¿De qué murió?

A pesar de que desde tiempo atrás su estado de salud se había ido deteriorando de manera progresiva, fue el 7 de agosto de 2021 cuando todo comenzó a cambiar para la dinastía Fernández, ya que en esa fecha Vicente ingresó de urgencia al Hospital Country 2000, en Guadalajara, Jalisco, tras sufrir una aparatosa caída que le lesionó las vértebras cervicales, motivo por el cual fue trasladado al área de terapia intensiva. Posteriormente, luego de permanecer bajo constante observación médica, se le diagnosticó el síndrome de Guillain-Barré, padecimiento que finalmente le provocó la muerte cuando sus órganos comenzaron a fallar.

Uno de los funerales con más asistentes

Antes que nada, causó un gran impacto que no solo figuras del espectáculo se pronunciaran tras su fallecimiento, ya que también políticos mexicanos y extranjeros lamentaron su partida. Entre las reacciones que más destacaron se encuentran las del entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador; la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum; el presidente de Estados Unidos, Joe Biden; así como los mandatarios de Colombia y Venezuela, Iván Duque y Nicolás Maduro, respectivamente.

Vicente Fernández

Más de 50 mil personas

El día en que sus ojos se cerraron para siempre, su cuerpo sin vida fue trasladado desde el hospital a las 09:30 horas a la funeraria y, posteriormente, al interior de su Rancho Los 3 Potrillos, ubicado en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Al caer la tarde se permitió el acceso al público para rendirle un homenaje de cuerpo presente, y alrededor de 50 mil personas desfilaron frente a su féretro para darle el último adiós.

Su legado

La lista de reconocimientos que obtuvo a lo largo de su carrera es muy amplia, pues fue acreedor a cuatro premios Grammy Latino y seis premios Billboard, además de contar con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, California, la cual obtuvo en 1998. Entre las películas y canciones que más lo caracterizaron se encuentra La ley del monte (1973), mientras que en el ámbito musical destacan temas como Un millón de primaveras, Mujeres Divinas y, por supuesto, Estos Celos, canción que incluso continúa sonando en plataformas como TikTok. Todos los proyectos que dieron vida al Charro de Huentitán son imborrables y, lejos de disminuir, su número de seguidores continúa en aumento a pesar de su ausencia.

Fuente: Tribuna del Yaqui