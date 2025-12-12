Desde Hermosillo: Carín León estrena su álbum en vivo 'Chapayeka' grabado en La Matanza (VIDEO)

Hermosillo, Sonora.- Este pasado 11 de diciembre de 2025, Óscar Armando Díaz de León Huez, mejor conocido como Carín León, estrenó su nuevo proyecto musical, el cual se espera que sea un gran éxito. Se trata de Chapayeka, un lanzamiento que llega en un momento en el que el sonorense ha estado muy enfocado en producir música desde su tierra natal, la ciudad de Hermosillo. A continuación, te compartimos todos los detalles sobre este estreno.

De acuerdo con información disponible en línea, el reconocido cantante eligió en esta ocasión uno de los lugares con mayor carga emocional para él: la colonia La Matanza. Esto se debe a que ahí vivieron sus abuelos durante gran parte de su vida, además de que Óscar Armando conserva varias anécdotas en este sitio de cuando todavía era un niño. Como homenaje, decidió grabar este álbum en vivo, integrado también a manera de documental.

Las grabaciones se realizaron en noviembre de 2025. Lo más destacado es que en el video aparecen algunos vecinos del barrio, lo cual aporta escenas auténticas y espontáneas. Un detalle especial es que la misma producción de Carín León compartió comida con ellos e incluso ofreció la tradicional bebida conocida por la mayoría: el bacanora, elaborado a partir del Agave Pacífica.

Hay videos en YouTube

En cuanto al álbum, los seguidores del artista fueron sorprendidos con dos importantes colaboraciones: la participación del exintegrante de la agrupación mexicana Los Invasores de Nuevo León, Eduardo Mora Hernández, y la presencia de otro reconocido intérprete del género, Eliseo Robles. Pero aún hay más, ya que también se incluyó a Alegres de la Sierra con Una Sola Caída, así como a Larry, Braulio Mata y La Casta.

Por otra parte, Chapayeka fue producido por Antonio Rivera, cofundador de SonHoro Récords, quien recientemente obtuvo el tan anhelado Latin Grammy por Palabra de To’s (Seca). Lo que podemos esperar de este material conformado por 20 canciones —ya disponible en plataformas digitales— es una propuesta que desde su lanzamiento ha generado orgullo entre sus paisanos; tan solo en YouTube el contenido ya fue publicado y ha recibido reacciones muy positivas.

Fuente: Tribuna del Yaqui