Eugenio Derbez rompe el silencio sobre hospitalización de Aislinn Derbez; revela porqué fue operada

Ciudad de México.- Eugenio Derbez acaba de romper el silencio sobre la hospitalización de Aislinn Derbez, revelando el motivo por el que fue operada y cómo se encuentra

La actriz de La Casa de las Flores, el pasado miércoles 10 de diciembre, confirmó que estaba en el hospital al compartir una fotografía en la que aparece en cama y canalizada, con un mensaje en el que deja claro, que a lo largo de este tiempo, le han pasado muchas cosas, que ha vivido momentos tanto terribles como sanadores: "Si les contara la cantidad de cosas que han pasado este mes... no lo puedo ni creer... Un huracán de locura, renovación y sanación, pero con más paz que nunca y acompañada por tanto amor que me explota el corazón. La tribu que cultivamos es todo".

De la misma manera declaró que a aquellos que le preguntan si está bien, solo puede decir que le pasaron "muchas cosas complejas para digerir en tan poco tiempo", como "una remodelación y mudanza difícil, la muerte de mi mamá, un retiro muy mágico de La Magia del Caos, una cirugía que llevaba postergando más de un año (por miedo) pero que ya no podía postergar más, temas de trabajo, entre muchas otras cosas... todo en menos de un mes". La hija de Eugenio Derbez destacó que poco a poco irá mejorando y está agradecida.

¡#AislinnDerbez REAPARECE en redes tras el FALLECIMIENTO de su madre y sorprendió a sus seguidores!#DePrimeraManouD83DuDC4C de lunes a viernes 3 pm por el 3.1 de #ImagenTelevisión: : https://t.co/kyWLROvLrX pic.twitter.com/QGONax5g0c — De Primera Mano (@deprimeramano) December 12, 2025

"Tenía una cirugía pendiente que ya la había postergado y estaba con un poco de miedo, pero está bien, de hecho acabo de hablar con ella, está de buen ánimo. Por muchas cosas que le han pasado, además de la muerte de su mamá y lo de su operación, pero está bien".

Estamos muy cerca, estamos muy juntos, en Navidad seguro la vamos a pasar juntos, eso sí, sin falta

Fuente: Tribuna del Yaqui