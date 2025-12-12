Horóscopos HOY Mhoni Vidente VIERNES 12 de diciembre de 2025: Predicciones para tu signo zodiacal

Ciudad de México.- ¿Deseas saber cuál será la fortuna de tu signo zodiacal este último día hábil de la semana? Si la respuesta es afirmativa, es clave que consultes los horóscopos de Mhoni Vidente para hoy, viernes 12 de diciembre de 2025. En los horóscopos de hoy, la pitonisa cubana te dirá cuál será la fortuna de tu signo en temas de amor, dinero, trabajo, salud y más. ¡Aquí todos los mensajes del Universo para que marques tu camino!

Horóscopos de HOY viernes 12 de diciembre de 2025 por Mhoni Vidente: La fortuna de tu signo zodiacal

Aries

Mhoni señala que hoy tendrás claridad para resolver un conflicto personal que venía desgastándote. Una conversación directa te permitirá recuperar el control y fortalecer una relación importante. En lo laboral, cuida lo que dices.

Tauro

La energía del de este viernes 12 de diciembre te impulsa a cerrar ciclos pendientes. Es un buen momento para tomar decisiones financieras, especialmente si estás reorganizando gastos o inversiones. En el amor, alguien del pasado busca acercarse.

Géminis

Un anuncio inesperado cambiará tu percepción sobre una persona cercana. Mhoni recomienda observar antes de reaccionar. En el trabajo, un proyecto detenido retoma fuerza y podrías recibir una propuesta que te favorece.

Cáncer

El horóscopo de hoy de Mhoni Vidente dice que sentirás la necesidad de proteger tu espacio emocional. Evita conversaciones tensas y prioriza actividades que te brinden calma. En temas amorosos, una revelación puede aclarar dudas que te acompañaban desde hace semanas.

Leo

La astróloga anticipa un día de reconocimiento. Tus ideas tendrán buena respuesta y podrías destacar en una actividad laboral o académica. En el amor, llega un momento decisivo que te empuja a definir lo que realmente deseas.

Virgo

Mhoni Vidente indica que este viernes se activa una etapa de movimientos prácticos: trámites, acuerdos o decisiones que venías posponiendo al fin se destraban. En el ámbito emocional, busca no encerrarte en tu mente; compartir lo que sientes te hará bien.

Libra

Tu equilibrio emocional vuelve poco a poco, pero Mhoni advierte que tendrás que poner límites firmes para evitar desgaste. En lo profesional, un cambio en la agenda podría beneficiarte más de lo que imaginas.

Escorpio

Hoy podrías recibir un mensaje o noticia que transforma tu plan del día. Mantente flexible. En relaciones personales, alguien te expresa algo que llevaba tiempo guardado; tu respuesta marcará el rumbo de esa conexión.

Sagitario

Un impulso creativo te permitirá avanzar en un proyecto que habías dejado en pausa. En lo sentimental, Mhoni sugiere abrir espacio para una conversación necesaria: la sinceridad será clave para fortalecer vínculos.

Capricornio

La astróloga dice que una decisión financiera podría darte estabilidad antes de que termine el año. En el ámbito familiar, notarás un ambiente más armónico que te permitirá resolver pendientes con calma.

Acuario

Hoy surgirán oportunidades para colaborar con nuevas personas. Mantén apertura, ya que una alianza inesperada podría traerte beneficios a mediano plazo. En el amor, evita discusiones impulsivas y procura escuchar antes de responder.

Piscis

Este viernes será ideal para reorganizar prioridades emocionales y laborales. Mhoni recomienda descansar más y no ignorar señales de agotamiento. Una noticia positiva te dará motivación extra para cerrar la semana con buena energía.

Fuente: Tribuna del Yaqui