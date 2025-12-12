Horóscopos HOY Nana Calistar SÁBADO 13 de diciembre 2025: Lo que le depara a tu signo con Luna en Cáncer

Ciudad de México.- Este sábado 13 de diciembre de 2025 llega con una energía movida y reveladora, pues la Luna en Cáncer continúa activando emociones y pensamientos, provocando que muchos signos no puedan quedarse callados ni seguir ignorando lo que ya no les cuadra. De acuerdo con la vibra que marca Nana Calistar, es un día ideal para decir verdades, aclarar malentendidos y poner límites, aunque a algunos les incomode.

La energía astral favorece las conversaciones importantes, los encuentros inesperados y las decisiones que se toman "de golpe", pero que el alma ya venía pidiendo desde hace rato. Lee con atención en TRIBUNA los horóscopos de este sábado y descubre qué te espera en el amor, el trabajo y el dinero. Si este mensaje te resuena, es porque va dirigido directamente a ti.

Horóscopos de Nana Calistar para este SÁBADO 13 de DICIEMBRE

Aries

No te andes peleando con medio mundo por cosas que ni valen la pena. Este sábado te pide bajarle dos rayitas al coraje y usar la cabeza. En el amor, alguien te observa más de lo que imaginas. Cuida gastos impulsivos.

Tauro

Traes una claridad que pocos tienen hoy. Es buen día para acomodar pendientes y decir verdades sin miedo. En el amor, deja de cargar culpas que no son tuyas. Se vienen noticias positivas en lo económico.

Géminis

La Luna te mueve el pensamiento y podrías sentirte algo disperso. No prometas cosas que luego no vas a cumplir. En lo sentimental, alguien quiere atención, pero tú decides hasta dónde.

Cáncer

Este sábado te pone sensible, pero también muy intuitivo. Hazle caso a lo que sientes, no a lo que te dicen. En el amor, se aclara una duda que te traía inquieto. Descansa más.

Leo

Brillas sin esfuerzo y eso genera envidias, ni modo. Aprovecha el día para disfrutar y no engancharte con chismes. En el amor, alguien del pasado podría reaparecer. Tú decides si abres la puerta.

Virgo

Día ideal para poner orden, pero no te obsesiones con controlar todo. En el amor, se fortalece una relación si hablas con honestidad. Un plan cambia, pero será para bien.

Libra

Te toca equilibrar emociones, porque traes el corazón medio revuelto. No tomes decisiones apresuradas. En el amor, una conversación importante define el rumbo. Cuida tu energía.

Escorpio

La intuición anda filosa. Ojo con personas falsas que se dicen amigas. En el amor, pasión a flor de piel, pero no confundas deseo con compromiso. Buen día para cerrar ciclos.

Sagitario

Traes ganas de escapar de la rutina y el sábado se presta. Viaje, salida o plan inesperado te levanta el ánimo. En el amor, alguien quiere algo serio contigo; define qué quieres tú.

Capricornio

Responsabilidades primero, diversión después. Si organizas bien tu tiempo, todo fluye. En el amor, alguien te demuestra con hechos, no con palabras. Buen momento para decisiones firmes.

Acuario

Ideas nuevas, pero aterrízalas. No todos van a entenderte y no pasa nada. En el amor, evita discusiones por malentendidos. Escucha antes de reaccionar.

Piscis

Sensibilidad al máximo. No cargues problemas ajenos. En el amor, se fortalece un lazo si te expresas sin miedo. Un presentimiento se confirma; confía en ti.

Fuente: Tribuna del Yaqui