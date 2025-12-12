Irina Baeva hace impactante confesión en 'VLA' sobre su separación de Gabriel Soto, ¿fue infiel?

Ciudad de México.- La reconocida actriz de origen ruso, Irina Baeva, recientemente brindó una entrevista en la que decidió romper el silencio sobre quién es el hombre más importante en su vida, haciendo una impactante confesión ante las cámaras de Venga la Alegría, con respecto a su tiempo de su polémica separación con el galán de melodramas mexicano, Gabriel Soto, ¿acaso al fin confirma que le fue infiel?

A más de un año de haber confirmado su separación del reconocido actor de Televisa, y su supuesto romance con el empresario mexicano, Giovanni Medina, recientemente, se le cuestionó a Irina sobre cómo se encuentra su corazón, a lo que ella en seco frenó todo y se negó a dar información personal: "Ya nosotros lo habíamos hablado, y yo siempre les digo que yo aquí feliz de la vida compartirle todos los aspectos de mi vida laboral, y nada más".

Ante esto, mencionó que a lo largo de este tiempo, que en medio de las comparaciones con Geraldine Bazán, señalamientos de infidelidades, ella solamente se ha enfocado en mantener intacta esa paz mental y emocional que ha logrado tener de ella misma ante la adversidad: "Lo más importante es la paz de uno mismo, la paz en la que uno está con uno mismo, y las cosas que vienen a robarte esa paz, o eventos circunstancias, y no solo es no permitirlo, sino como vas lidiando con esto y como tratas de darle la vuelta, esa ha sido la lección más importante".

Irina Baeva asegura que ya no quiere involucrarse en chismes tras ser cuestionada por la foto de Gabriel Soto y Geraldine Bazán.



De la misma manera, la actriz de Vino el Amor declaró que en los últimos años de su vida ha tomado terapia para superar todo lo que le ha pasado y ahora, tiene las herramientas suficientes para mantenerse en balance y dejar de lado aquello que sabe que no es verdad y no le afecte: "Tome terapia a lo largo de dos años, este año no, porque me saturé un poquito, y creo que las herramientas que me ha dado la terapeuta, me han servido para seguir haciendo ese trabajo personal, que creo que nunca para".

Finalmente, sí reveló que ya conoció al hombre de su vida, al hombre que va a amar toda su vida, inclusive aunque no esté físicamente a su lado, y ese será su padre, asegurando que no hay nada más importante para ella que su madre y padre y por ende, será el hombre que jamás olvidará: "Mi papá, y siempre mi papá, cada que le he mandado flores por su cumpleaños me dice 'mi amor' y yo le digo 'claro que te mereces todas las flores del mundo'".

Irina Baeva evita hablar de su vida privada y asegura que ahora prioriza su paz mental.



