Julio Camejo manda contundente mensaje a novio de Alicia Villarreal tras nuevos ataques a Arturo Carmona

Ciudad de México.- El reconocido actor y estrella de realitys, Julio Camejo, una vez más ha vuelto a salir a dar la cara por su compadre, el histrión y presentador mexicano, Arturo Carmona, por lo que en entrevista acaba de mandar un contundente mensaje al empresario y creador de contenido, Cibad Hernández, novio de Alicia Villarreal, después de lanzar nuevos ataques en contra del padre de Melenie Carmona.

Como se sabe, Camejo despertó la ira de Cibad, cuando se burló de Carmona diciendo que ahora sí le había quedado grande la yegua, usando de referencia el tema Te Quedó Grande La Yegua, por lo que tanto el empresario como la cantante arremetieron de nuevo contra Carmona, incluso se dijo que podrían poner una orden de restricción en su contra, porque lo consideraban un ataque. Es por esto, que de nuevo el actor habló al respecto.

El actor de Destilando Amor, declaró que cuando se ama a alguien que tiene hijos y que se dice amarla o amarlo con todo y sus pequeños, se debe de demostrar con acciones y por ello cree que no debería de hacer declaraciones públicas en contra de los padres de los hijos de la cantante: "Cuando vas a hacer declaraciones al padre de la hija de la persona que dices amar, deberían de ser más cuidadosas porque terminas afectando a la persona que más quieren esas dos personas, tanto Alicia como Arturo, que es a su hija que ahora está en el medio de un conflicto".

Ante esto, no tuvo pelos en la lengua al mandarle a decir contundentemente a Cibad, que así como va a todos los conciertos de la 'Güerita Consentida' a decirle que la ama y la apoya, debería de ir a presentaciones de Perfume de Gardenias para ver bien el show y decirle todo de frente a Carmona: "Así como presume usted que se va en la camioneta a ver los conciertos de Alicia, si usted le tiene que decir algo a Arturo, venga a cualquiera de las presentaciones que tenemos de ‘Perfume de Gardenia’, y así no afecta a la hija de la mujer que dice amar".

Julio Camejo manda mensaje a Cibad Hernández tras supuestas indirectas hacia él y Arturo Carmona.



Sobre el porqué ha decidido alzar la voz a favor del actor de Un Camino Hacía El Destino, Camejo declaró que fue por la manera en que vio que todo esto le estaba afectando a su compadre: "Cuando pasó lo de live, veo que estaba con los ojos ahogados, desconcertado y dije, 'no, esto se tiene que terminar ya' y hay que ponerle ya. Aunque él va a salir a defender a su hija, pero la tiene que defender desde una postura porque si no va a ser más atacada y para eso están los amigos".

Finalmente, Camejo aseguró que el jamás diría una sola palabra mala de la exvocalista del Grupo Límite por el simple hecho que es la madre de la hija de Arturo y porque también la respeta como mujer y como artista por su amplia trayectoria: "Lo dijimos en un escenario y no hay falta de respeto. Arturo siempre se presenta bien, siempre está íntegro, pero emocionalmente está afectado… y por eso dije a quien tenga que decirle, que lo haga en privado, y va a quedar mejor, como un caballero".

