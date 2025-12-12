¿Le robó la novia? Revelan razón por la que Arturo Carmona se pelearía con Cristián de la Fuente

Ciudad de México.- Después de que se viralizara la polémica pelea entre el reconocido presentador y actor mexicano, Arturo Carmona, y el galán de melodramas chileno, Cristián de la Fuente, recientemente se ha revelado la supuesta razón por la que ambos actores de Televisa actualmente estarían enemistados, ¿acaso es verdad que uno le robó la novia al otro o fue por cuestiones de ego?
Como se sabe, desde hace un par de meses que ha estado circulando el rumor que entre de la Fuente y Carmona, que interpretan al 'Maestro de Ceremonias', en la obra Perfume de Gardenias, no tienen una buena relación laboral, aparentemente a causa de una mujer que ambos habrían estado tratando de conquistar, aunque, en las últimas semanas se tocó aparentes temas de ego y cuestiones laborales.
Por su parte, Cristián ha negado a dar declaraciones al respecto, mientras que el actor de Un Camino Hacía El Destino, confirmó su pelea, pero dejó en claro que todos estaban en sana paz y que son cosas que pasan entre compañeros todo el tiempo, que fue porque tienen una visión diferente en el trabajo y discutieron, pero que no hubo golpes y ya están en paz: "Somos una compañía muy grande y siempre habrá diferencias con los compañeros, afortunadamente a tiempo se aclaran las cosas, sí hubo algunos detalles, pero nada que no se pudiese arreglar, en su momento se arregló, pero nada fuerte que nos impida trabajar juntos".
Ahora, en la cuenta de X, anteriormente conocido como Twitter, de Doña Carmelita compartieron que el famoso actor y exfutbolista, Silverio Rocchi, confirmó que el motivo de la enemistas es porque Cristián no respeta a sus parejas y les coquetea, por lo que tanto él como Carmona decidieron hablar con él y terminar la amistad, manteniendo su distancia, que parece no sirvió y seguiría con el mismo plan.
Finalmente, se dice que el exintegrante de Las Estrellas Bailan en Hoy, dejó en claro que tanto él como Carmona han estado tratando de mantener su distancia de Cristián y lo evitan, pero, no quiso ahondar en los motivos por el que se les vio supuestamente casi agarrándose a golpes.
Fuente: Tribuna del Yaqui