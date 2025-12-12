¿Otra infidelidad a Ángela Aguilar? Exhiben supuesto VIDEO de la 'nueva amante' de Christian Nodal

Ciudad de México.- Una vez más se ha comenzado a asegurar que la reconocida cantante del regional mexicano, Ángela Aguilar, es víctima de otra infidelidad por parte de su esposo, el de "alma enamorada", el cantante sonorense, Christian Nodal, pues en redes sociales han filtrado un video en el que supuestamente se revelaría quién es la 'nueva amante' del intérprete de temas como Ya No Somos Ni Seremos.

Hace un par de horas, una joven a través de su cuenta de TikTok, compartió un video de un concierto que brindó el creador de Adiós Amor, en el que le está dando un beso a la polémica cantante de temas como En Realidad, después de que subió al escenario para acompañarlo a cantar una de sus canciones más famosas a dueto, Dime Cómo Quieres, y después le da un abrazo y la señala para que el público la aclame.

Ante esto, la influencer que compartió el mencionado video, resaltó la parte en la que la pareja de esposo se da un beso y señala a una violinista que supuestamente haría gesto de desagrado al ver a la hija de Pepe Aguilar al besar al intérprete de Botella Tras Botella, asegurando que esto sugeriría celos por una relación extramarital: "No tengo pruebas, pero tampoco dudas de que la chica del violín es la nueva fan de su relación. Hermanas, vean la cara, los gestos entre ellas, como que entre esta violinista y la otra chica. Unas imágenes dicen más que mil palabras".

@panchajustpancha Christian Nodal y Ángela Aguilar entre momento incómodo con las violinistas de Christian Nodal ? original sound - panchajustpancha

Como se sabe, a finales del 2024, el intérprete de El Amigo, se encuentra en el centro de la polémica por supuesta infidelidad a Ángela, debido a que una mujer ha compartido una serie de fotografías, como una nota romántica firmada por Cristián y otra de un ramo de rosas, que señala son las supuestas pruebas de su relación con el sonorense mientras que este se encuentra casado con la intérprete de Gotitas Saladas.

Tras esto, en enero del 2025, en su cuenta de Instagram, la joven compartió varias imágenes en la que aparece desde el hospital presumiendo su pancita de embarazo, mientras que le realizan análisis para verificar que todo está bien con ella y su bebé. Con las fotos dejó un mensaje en el que afirma que el cantante mexicano, siempre se encuentra al pendiente de ella y la bebé, dando a entender que sería una niña.

Me da penita ver a chavitas solas en los controles con su carita toda triste. Gracias a Dios mi embarazador siempre anda pendiente de nosotras, y aunque no estuviera pendiente, por eso es bueno tener estabilidad económica si van a tener un bebé. Consejito nomás", externó.

Fuente: Tribuna del Yaqui