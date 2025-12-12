Papá de Jenni Rivera volverá a ser padre, Adal Ramones dice que 'Juanga' sigue vivo y más en Top 3 Espectáculos

Ciudad Obregón, Sonora.- Si quieres mantenerte informado de lo que hacen y dicen tus artistas favoritos o quieres conocer actualizaciones de tus programas preferidos, haz llegado al lugar indicado porque a continuación te mostraremos la edición más reciente del Tribuna Top 3 Espectáculos. En el resumen de este viernes 12 de diciembre, conoce los detalles de la nueva polémica del papá de Jenni Rivera, aseguran que volverá a ser padre a los 81 años.

Aaron Taylor-Johnson es el hombre más hermoso que existe

El actor Aaron Taylor-Johnson fue elegido el hombre más hermoso del mundo por Science en un nuevo estudio realizado en Londres. El análisis, que fue realizado por el cirujano plástico Julian De Silva, arrojó que el rostro del actor es "casi perfecto", el experto explicó que la estrella de Kick-Ass tiene una precisión del 93.04 por ciento en la proporción áurea griega de belleza Phi, que mide la perfección física.



Adal Ramones asegura que Juan Gabriel sigue con vida

El polémico conductor de TV Azteca, Adal Ramones, recientemente afirmó que él es testigo de que Juan Gabriel sigue con vida, incluso dijo: "Ya hablé con él", causando un gran shock en redes sociales, pues el tema sigue dando mucho de qué hablar. El rumor ha crecido, debido a que hace un par de meses, a través de las redes sociales, se filtró un video en el que aparece un hombre que se dice es el cantante, desde París, disfrutando de la gastronomía de dicha ciudad de Europa.



Papá de Jenni Rivera volverá a ser padre a los 81 años

A través de redes sociales, se ha reportado que don Pedro Rivera, de 81 años, papá de Jenni Rivera, embarazó a su novia actual, Nataly Rodríguez, quien es 35 años menor que él. Antes de la publicación oficial, también se habían difundido rumores gracias a videos y clips en los que aparecían juntos en consultas médicas. Estas apariciones anticiparon la noticia y aumentaron el interés de los fans.

