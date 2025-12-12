Paty Cantú no se queda callada a críticas de su boda; revela porqué usó vestido verde y "flores feas"

Ciudad de México.- La reconocida cantante de pop mexicana, Paty Cantú, ha decidido ser muy contundente y no quedarse callada ante todas las críticas de su boda, al lado del también artista mexicano, Christian Vázquez, después de que compartiera que no fue nada tradicional, y en entrevista reveló porqué usó vestido verde y también señaló los motivos para colocó lo que se consideran "flores feas".

Como se sabe, el fin de semana la intérprete de Goma de Mascar, compartió fotos de su boda, que fueron sumamente criticadas, al no mostrarse con vestido blanco y flores tradiciones, por lo que en una reciente entrevista, la cantante declaró que cada detalle fue elegido para expresarse desde su propia esencia: "Que se note que vamos, sí tradición, pero a mi manera y quiero ser un poco rockstar, un poco glam, ¿no?".

Ante esto, mencionó para Sale el Sol, que ella con los ramos tampoco se puso a ver cosas tradicionales, sino que buscó en todo momento lo que ella pensó que quedaría con su propia esencia y la de su ahora esposo: "Incluso los ramos y las cosas que escogí todas tenían así como flores que usualmente no son de ramos o que son consideradas feas. Quería decir que todo lo que uno puede considerar que no es, si tú lo sabes acomodar, puede mostrarse bello"-

Sobre el tema de los hijos, la exparticipante de ¿Quién es la Máscara?, declaró que por ahora no le urge el embarazarse, además de asegurar que ella ya tiene muchos hijos, a los cuales ama y que ya les ha dado un padre para dejar de ser madre soltera: "Mis hijos son las canciones, pero ahora tienen papá. Mis hijos son un montón de mis amigos, algunos de mis sobrinos, muchos de mis fans, porque ellos me dicen madre".

Finalmente, Cantú también reveló que sí habrá espacio para celebrar su nueva etapa personal, por lo que en estas fechas de festividades decembrinas, se dará un momento para alejarse de las grabaciones musicales y la composición para poder pasar este tiempo de calidad con Christian, dejando en claro que mantendrá su vida laboral bien equilibrada: "Sí, me quiero dar un par de semanas de luna de miel, así que Navidades con el nuevo esposo".

¡Paty Cantú ROMPE EL SILENCIO tras las CRÍTICAS sobre el vestido VERDE que usó durante su BODA! ¿Qué OPINAS sobre esto?#SaleElSoluD83CuDF1E: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/aMefIpoJtv — Sale el Sol ?? (@saleelsoltv) December 12, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui