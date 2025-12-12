¿Quién gana la Supervivencia HOY en 'Exatlón México'? Adelantos de este viernes 12 de diciembre

Ciudad de México.- El fin de semana ya llegó y en el Exatlón México ya se preparan todos los atletas para defender su camiseta, para evitar que este viernes 12 de diciembre queden en zona de riesgo sus compañeras. Ante esto, en cuentas de spoilers, se ha revelado quien ganaría hoy la Supervivencia, aparentemente habiendo un triunfo global en sus dos duelos, contrario a semanas pasadas que han sido divididos.

El reality deportivo de TV Azteca, sigue dando de que hablar por sus polémicas, pues nadie quiere quedar fuera de la competencia y las rivalidades cada vez se intensifican más, en especial en los últimos días de la semana que se acerca el tan temido Duelo de Eliminación, en el que por desgracia los azules no han podido mantenerse y siguen perdiendo a integrantes semana a semana, exceptuando las dos últimas ocasiones en el duelo varonil

Ahora, según el canal de YouTube de Proyecto TV, este día podría vivirse un momento complicado con las dos series de la Supervivencia, y por los puntos, debido a que se cree que en esta ocasión, solo uno de los dos equipos van a llevarse las dos competencias, pero que serán marcadores muy cerrados, por lo que habrá muchas fricciones, pero sobre todo internamente, como en los últimos días.

Los Azules salieron a la Batalla para defender la Villa 360 y no piensan regresar a la Barraca. uD83CuDFE1. ¡Muchas felicidades Equipo! uD83DuDC99uD83DuDCAAuD83CuDFFBuD83EuDD73 #GanaLaVilla

#ExatlónMéxico

Con respecto a los dos duelos de Supervivencia que habrá este viernes 5 de diciembre, se ha dicho que será una victoria de un solo color, o sea, que supuestamente el equipo de Koke Guerrero podría dominar en contra del de Mati Álvarez, que van a tener que mandar a otros dos de sus colegas, pues desde el martes 2 de diciembre, se encuentra Edna, al perder en la competencia de la Zona de Riesgo.

Cabe mencionar que, hasta el momento, la información externada anteriormente, sigue en calidad de especulaciones, debido a que esta no proviene de una fuente directa de la televisora de Ricardo Salinas Pliego, como miembros del staff o la propia producción de dicho programa, por lo que el resultado podría ser completamente diferente al anteriormente mencionado y en realidad habría victorias divididas o sería victoria roja.

Fuente: Tribuna del Yaqui