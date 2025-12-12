Taylor Swift llora devastada al hablar del ataque en UK a evento a su nombre en el que murieron 3

Los Ángeles, California.- La reconocida cantante de origen estadounidense, Taylor Swift, recientemente no pudo contener sus sentimientos y lloró devastada, al momento en el que en su documental se sinceró y por primera vez habló del ataque en el Reino Unido, en el que por desgracia hubo tres muertos, durante un evento con temática a su nombre. La cantante confesó lo desgarrador que fue para ella subir al escenario como si nada.

Como se sabe, desgraciadamente en julio del 2024, se informó que en un evento infantil con temática de Taylor Swift, hubo un terrible ataque que dejó docenas de heridos y tres muertes. Un joven de solo 18 años de edad, llamado Axel Rudakubana se declaró culpable de todos los cargos, incluidos tres de asesinato, por lo que fue condenado a un mínimo de 52 años de cárcel por esta terrible situación.

A causa de la misma situación que se vivió en dicha fiesta, un mes después, en agosto del 2024, Swift tuvo que cancelar sus tres presentaciones en Reino Unido, que tenía programa de su The Eras Tour, debido a que hubo una amenaza de ataque terrorista y para salvaguardar a la artista y los presentes, decidieron no realizarlos, ni posponerlos, para evitar que se pudieran retomar aquellos planes que podrían acabar con la vida de miles.

Sintiendo un poco de lástima por las personas que dicen que no escuchan a Taylor Swift porque “está de moda”, lamento que tu supuesta superioridad moral no te haya permitido vivir esto, literalmente uno de los mejores tours de la historia pic.twitter.com/VuYiSLnM20 — paulauD83CuDFF9 (@pauladxlgado) December 12, 2025

Ahora, en el documental The End Of An Era, la intérprete de temas como The Fate Of Ophelia, decidió hablar al respecto, mencionado que ella se enteró cuando estaba viajando hacía la ciudad austriaca, señalando que para ella fue devastador, pues cuando volvió al Reino Unido, confesó que se reunió con las familias de los afectados, y rompiéndose aún más a llorar reveló que cuando bajó del escenario y cerca del encuentro, lloró junto a su madre, Andrea , quien se le secó las lágrimas con un pañuelo.

La prometida de Travis Kelce mencionó que al estar sobre el escenario todo parecía estar bien, pero que no era así y solo tuvo que "bloquear" esos sentimientos de tristeza porque no podía fallar: "Así que todo esto se quita de en medio antes de que subas al escenario. Lo bloqueas. Durante tres horas y media, no tienen que preocuparse por ti".

quiero recordarles que mientras taylor estaba así charli xcx estaba haciendo un photoshoot con una mano cortada llena de friendship bracelets para promocionar su música

decirle falopera mediocre fue lo mas tranqui que hizo pic.twitter.com/DqzekxWO7k — ornella (@ivyprest) December 12, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui