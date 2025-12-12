Trágica noticia para One Direction: Cantante viste de luto a Zayn Malik y exmiembros al morir en accidente

Los Ángeles, Estados Unidos.- Los exmiembros de One Direction con vida, como Zayn Malik, Harry Styles, Niall Horan y Louis Tomlinson, recibieron otra trágica noticia, debido a que en redes sociales se ha confirmado la triste muerte de querida cantante que formó parte de dos de las giras mundiales de la disuelta agrupación masculina, en un terrible accidente.

Como se recordará, por desgracia, el 16 de octubre del 2024, los exintegrantes y millones alrededor del mundo se vistieron de un desolador luto, al confirmarse que Liam Payne perdió la vida a sus 31 años de edad, a causa de que cayó del balcón de un tercer piso, en el hotel en el que se hospedaba en Argentina. Actualmente, hay un vinculado a proceso por esto, ya que se confirmó que le suministraron drogas.

Ahora, este viernes 12 de diciembre del 2025, a poco más de un año de perder a Liam, se ha informado que su excolaboradora, Camryn Magness perdió la vida con solo 26 años de edad en un accidente. La madre de la joven compartió un video de ella haciendo buceo, junto con un emotivo mensaje de despedida en el que la recuerdan como "una persona maravillosa" que no temía a nada: "Nuestros corazones pesan mientras lloramos la pérdida de nuestro querido Camryn, una fuerza radiante cuya voz, tímida y espíritu brillante tocó a tantos. Ya sea bajo las olas o en el escenario, conoció la vida con energía valiente y bondad ilimitada".

While filming Building the Band, Liam Payne joined fans in the crowd between performances to dance along to “What Makes You Beautiful” ?? pic.twitter.com/eoZqcwxZHV — Netflix (@netflix) July 22, 2025

De acuerdo con la señora, su hija perdió la vida el pasado viernes 5 de diciembre de este 2025, después de haber sido atropellada mientras manejaba un patín eléctrico en Miami, Florida, sin embargo, no dio más detalles sobre el terrible accidente, o si es que el deceso fue instantáneo o en el hospital, y tampoco ha revelado si el responsable ya fue arrestado por esta lamentable situación, pero se espera que pronto haya informes.

¿Cuál era la relación entre los exintegrante de One Direction y Camryn Magness?

Desde que solo era una niño de 10 años de edad, Camryn comenzó su carrera artística compartiendo covers, hasta que su fama llegó en 2010, cuando lanzó su sencillo Wait and See. Tras esto, varios artistas la contrataron como telonera de sus conciertos, incluyendo One Direction, pues en los años del 2012 y 2013, formó parte de sus giras Up All Night Tour y Take Me Home Tour.

