(VIDEO) Quince años después, Justin Bieber vuelve al lugar donde filmó el icónico tema de 'Baby'

Los Ángeles, Estados Unidos.- Después de 15 años de que saliera el icónico tema Baby de Justin Bieber, acompañado de ese videoclip que muchos de aquella generación recordamos, ahora el cantante canadiense regresó justo al bowling de Los Ángeles desde donde surgió aquel proyecto. De hecho, el ahora esposo de la modelo estadounidense Hailey Bieber incluso compartió el material en su perfil de Instagram.

Por supuesto, sus fans se mostraron muy emocionados al revivir el inicio de su exitosa carrera musical; algunos incluso elogiaron su voz porque cantó un poco, y como respuesta los admiradores expresaron que su talento permanece intacto. Cabe mencionar que a varios se les ocurrió la idea de proponerle al ex de Selena Gómez que lanzara una nueva versión: "Okay, así que vas a hacer una versión de hombre adulto, ¡gracias! Estamos esperando", comentó @lakejayd.

En las imágenes se puede ver a la celebridad vistiendo una camiseta gris oversize, pantalón corto, joyas visibles y un gorro, mientras es acompañado por amigos y colaboradores que aportaron al ambiente realizando beatboxing. Entre los conocidos presentes están Eddie Benjamin, Oranj Goodman, Gabriel Jacoby y Kyle Massey. Sin duda, Justin logró que su fandom generara distintas teorías y especulaciones.

Uno de sus más grandes éxitos

Un poco sobre el inicio de Justin Bieber

Baby salió a la luz en 2010 como sencillo principal del álbum My World 2.0 y contó con la participación de Ludacris, quien añadió un verso que muchos aún recuerdan. En aquel entonces, el joven relataba la experiencia de perder a la chica que, aunque formaba parte de un amor pasado, seguía queriendo recuperar. El enorme impacto de este lanzamiento llevó al álbum a alcanzar el primer puesto del Billboard 200 en Estados Unidos.

La vida del artista

De acuerdo con información disponible en línea, Justin Drew Bieber nació el 1 de marzo de 1994 en London, Ontario. Un dato interesante es que quien descubrió al talentoso cantante fue el exejecutivo de la industria musical Scooter Braun, y lo hizo de una manera muy común: mientras veía videos en YouTube se topó con un canal donde el joven subía interpretaciones de temas de sus artistas favoritos. Tiempo después, Braun se convirtió en su representante. El primer contrato de Bieber lo firmó con el sello discográfico de Scooter y Usher, Raymond Braun Media Group.

