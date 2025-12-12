Viralizan FOTO de mujer idéntica a Jenni Rivera y avivan recuerdos de la 'Diva de la Banda'

San Luis Potosí, San Luis Potosí.- El pasado 9 de diciembre se cumplieron 13 años de la muerte de la Diva de la Banda y, curiosamente, comenzaron a circular en internet fotografías de una mujer con un parecido sorprendente a la fallecida cantante, quien dejó tantos éxitos como legado. En las redes sociales, los usuarios no pueden creer las semejanzas y hay quienes consideran que podría tratarse de una versión joven de la mexicoestadounidense.

De hecho, hasta el momento de la elaboración de esta nota, la mujer de la imagen no se ha pronunciado, por lo que algunos fans creen que posiblemente la imagen fue creada mediante inteligencia artificial. Sea como fuere, la nostalgia se hizo presente, ya que todos recuerdan que Jenni Rivera partió de este mundo de manera trágica cuando su avión privado se desplomó minutos después del despegue. Aquel día, Jenni, de 43 años, recién había terminado un show en Monterrey, Nuevo León, y se dirigía a Toluca, Estado de México.

La doble

Respecto a la supuesta doble, la información que circula en la web indica que la fotografía fue tomada en San Luis Potosí, mientras la mujer estaba junto a la ventanilla de un hospital en Matehuala. Las opiniones están divididas: algunos quieren descubrir quién es la misteriosa mujer, otros consideran que se debería dejar descansar en paz a la cantante, y hay quienes incluso recurrieron a los perfiles de los Rivera para informarles del revuelo.

Una de las imágenes que circula

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, ningún familiar de la llamada Mariposa de Barrio ha emitido opinión al respecto. Por lo pronto, en TRIBUNA estaremos pendientes de cualquier declaración oficial. Cabe destacar que este no es un caso aislado, ya que tiempo atrás ocurrió algo similar con Cristal, la señora de las recetas, una cocinera que comparte sus preparaciones en videos; lo curioso es que su rostro siempre ha sido un misterio, pero su voz es idéntica a la de la hermana de Lupillo Rivera.

"Porque la gente se empeña en decir que es ella, por favor, en el mundo hay mucha gente que se parece, pero no es ella. La gente está tan obsesionada con los artistas; lo mismo pasa con Juan Gabriel. Déjenlos descansar, ellos ya no están aquí en este mundo. Seguro que es una muchacha o señora que llamó la atención de todos y lo logró”, escribió una joven nombrada @Martha en TikTok.

Opiniones de esta controversia