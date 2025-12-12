"Ya hablé con él": Polémico conductor de TV Azteca afirma que Juan Gabriel sí sigue con vida

Ciudad de México.- El polémico conductor de TV Azteca y actor, Adal Ramones, recientemente brindó una entrevista en la que regresó al centro del escándalo, debido a que en esta fue contundente al afirmar que él es testigo de que Juan Gabriel sigue con vida, incluso dijo que "ya hablé con él", causando un gran shock en redes sociales, pues el tema sigue dando mucho de que hablar.

El 28 de agosto del 2016, el mundo del espectáculo quedó en completo shock cuando se informó la muerte del reconocido cantante mexicano. Sin embargo, pese a que han pasado casi una década de este último adiós del conocido 'Divo de Juárez', se sigue especulando a posibilidad de que estuviera vivo, incluso su antiguo mánager asegura que en verdad sigue con vida y vive tranquilo lejos de la fama, como era su deseo.

Este 2025, el rumor ha crecido, debido a que hace un par de meses, a través de las redes sociales se filtró un video en el que aparece un hombre que se dice es el cantante, desde París, disfrutando de la gastronomía de dicha ciudad de Europa, en el que varios mexicanos lo capturaron, emocionados por este supuesto descubrimiento. Incluso un medium aseguró que pudo hacer contacto con el cantante en vida.

uD83DuDEA8 Juan Gabriel, Paris :

Porque unos chavos subieron este video donde supuestamente encontraron al divo de la canción vivo en París.

uD83DuDE31

Había muchos rumores que fingió su muerte, pero nada confirmado.

uD83DuDC80

Ojalá y asi buscaran jale.

uD83EuDD21#RT #TioTendencias #juangabriel #TikTok pic.twitter.com/jgnYZKWFt1 — Porque es tendencia en México (@XQestendenciaMX) September 30, 2025

En medio de esta serie de dimes y diretes, el actual presentador de La Granja VIP, en la entrevista que le brindó a su amigo y también conductor mexicano, Yordi Rosado, dejó en claro que no solo sabe que está vivo, sino que lo podría asegurar porque ha hablado hace poco con él por celular: "Sólo te voy a decir algo, sí es cierto lo que dicen, y les voy a decir algo y no voy a contar más. Esta vivo y ya hablé con él".

Adal fue contundente y no dio más declaraciones al respecto, pero sí recordó que en Otro Rollo, para ellos, al único artista que pensaron en pagarle fue a Juan Gabriel, pues este les puso como condición donar colchones a un centro en la Ciudad de Juárez: "Juan Gabriel fue la única persona que sí me dijo que solamente iba al programa si le conseguíamos colchones para sus centros en Ciudad Juárez, para los niños y estábamos negociando eso, de cuántos colchones quería. Nunca le pagamos a artistas para que fueran al programa".

uD83DuDCCDADAL RAMONES asegura que JUAN GABRIEL ESTA VIVO Y YA HABLÓ CON ÉL ??uD83DuDE33



Durante el pódcast de Yordi Rosado con el elenco de Otro Rollo, el conductor de #LaGranjaVIP interrumpió una anécdota sobre el Divo de Juárez para asegurar:



"Bueno, está vivo, solamente les digo que sí es… pic.twitter.com/kKM7OhrwUb — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) December 11, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui