Angélica Vale rompe el silencio sobre su divorcio y por fin ¿admite las infidelidades de Otto Padrón?

Ciudad de México.- Angélica Vale acaba de romper el silencio con respecto a su divorcio de Otto Padrón y por fin ¿admitió las infidelidades de su ex?

Como se sabe, el pasado lunes 10 de noviembre, mientras que estaba al aire en su programa de radio, Angélica Vale Show, la actriz y presentadora, declaró que en efecto, estaba separada de Padrón desde abril, pero que ella no sabía de la demanda de divorcio y se enteró hasta que lo filtró el periodista de origen argentino, Javier Ceriani, destacando que estaba cenando con Otto y no le había dicho nada hasta que ya estaba siendo difundido.

"Mientras Angélica Vale trabajaba en giras artísticas, a Otto Padrón se le olvidaba hasta recoger del colegio a las criaturas. Era descuidado con la familia y llegó incluso a ser grosero con su suegra, Angélica María".

"Yo estoy de acuerdo contigo en el sentido de por qué está guardando algo que no viene al caso. Son mensajes que sí duelen... fíjate yo no creo que le hayan dolido las conversaciones sino que todavía las guarda".

"Hay que ver si le habrá dado razones para revisar el celular porque luego, si no da razones, no tienes por qué revisar pero cuando te empiezan a dar razones... podría ser".

Fuente: Tribuna del Yaqui